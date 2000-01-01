06.06 11:36 MIGnews.com

Москва и Тегеран борются за влияние в Сирии

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По сообщениям местных СМИ, российская военная полиция провела в сирийском международном аэропорту Алеппо рейд, направленный против поддерживаемых Ираном ополченцев. В его результате которого несколько лидеров иранских ополченцев были арестованы.Обозреватели считают, что это можно расценить, как очередной эпизод напряженности, которая возникла между иранскими и российскими силами в Сирии.«Между Россией и Ираном в Сирии определенно существует напряженность, – заявил «Голосу Америки» научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Филипп Смит. – Можно видеть, как подобные вещи (рейд в Алеппо) случаются в очагах напряженности из-за преступной деятельности, которая там имеет место. Ставленники каждой страны пытаются с ней бороться».По мнению наблюдателей, продолжающаяся борьба за власть вызвана разногласиями между сирийскими военными лидерами, часть которых настроена лояльно в отношении России, а другая – в отношении Ирана.«Думаю, все сводится к тому, кто и что контролирует, и какой «кусок пирога» все они получат. Но, как мне кажется, это необязательно должно приводить к серьезным столкновениям между иранскими и российскими силами», – говорит Смит.По мнению некоторых экспертов, стратегическое партнерство между Россией и Ираном в Сирии выше подобных разногласий, особенно в связи с тем, что Россия по-прежнему полагается на иранские силы для удержания территории и поставок кадров для войск сирийского режима.«Никогда не поверю, что Россия отделится от Ирана», – говорит Анна Борщевская, научный сотрудник Европейского фонда в защиту демократии, которая изучает политику России на Ближнем Востоке.«Имеющиеся у них разногласия связаны с попытками разграничить сферы влияния в Сирии, что очень хорошо понимает Россия, – заявила она в телефонном интервью "Голосу Америки". – Их отношения, безусловно, сложные. Но их объединяет антиамериканизм и желание уменьшить американское влияние в регионе».