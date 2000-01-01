06.06 15:17 MIGnews.com

Снимать или не снимать? Вот в чем вопрос

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The Daily Beast со ссылкой на бывших американских чиновников и изученную переписку, пишет, что Белый дом изучал возможность в одностороннем порядке ослабить санкции против нефтяного сектора России в марте 2017 года, так как снижение добычи нефти российскими компаниями вредит экономике США.По данным источника портала, стратег Совета национальной безопасности США Кевин Харрингтон проанализировал эффект ограничений и пришёл к выводу, что в них нет смысла."Его точка зрения была следующей: если эти санкции вредят нашей экономике, оказывая минимальное давление на Россию, в чём тогда смысл?" — пояснил источник.Однако Госдепартамент оспорил данную инициативу.В материале отмечается, что сотрудники Госдепа успешно убедили американское руководство, что снятие санкций нанесёт ущерб энергетике США.Как ранее сообщало Yahoo News, администрация президента США Дональда Трампа уже в первые дни его президентства давила на Государственный департамент, чтобы его сотрудники разработали план по снятию санкций с России.