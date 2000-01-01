06.04 15:23 MIGnews.com

Сенат США не торопится

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сенат США решил отложить рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении Ирана из-за опасений, что они могут повлиять на майские президентские выборы в этой стране, сообщает Reuters.Законопроект о введении дополнительных санкций в отношении Ирана был предложен в марте группой сенаторов. Его обсуждение в Сенате началось в минувший вторник.Председатель комитета Сената по международным делам Боб Коркер, один из инициаторов законопроекта, предусматривающего новые санкции в отношении Ирана, заявил, что законопроект не пройдет из-за опасений, высказанных лидерами Европейского союза, которые заключаются в том, что документ может повлиять на итоги приближающихся выборов в Иране.В ЕС считают, что новые санкции могут негативно отразиться на позиции относительно умеренного президента этой страны Хасана Рухани, одновременно укрепив позиции сторонников более жесткой, консервативной линии.