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Сенат США не торопится | Фото: Thinkstock06.04 15:23   MIGnews.com

Сенат США не торопится

Сенат США решил отложить рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении Ирана из-за опасений, что они могут повлиять на майские президентские выборы в этой стране, сообщает Reuters.

Законопроект о введении дополнительных санкций в отношении Ирана был предложен в марте группой сенаторов. Его обсуждение в Сенате началось в минувший вторник.

Председатель комитета Сената по международным делам Боб Коркер, один из инициаторов законопроекта, предусматривающего новые санкции в отношении Ирана, заявил, что законопроект не пройдет из-за опасений, высказанных лидерами Европейского союза, которые заключаются в том, что документ может повлиять на итоги приближающихся выборов в Иране.

В ЕС считают, что новые санкции могут негативно отразиться на позиции относительно умеренного президента этой страны Хасана Рухани, одновременно укрепив позиции сторонников более жесткой, консервативной линии.
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