06.03 14:52 MIGnews.com

Раскрыты подробности новой космической программы Ирана

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Руководитель иранского Центра космических исследований (ISRC) Саид Самими раскрыл детали двух недавно разработанных спутников и новой системы изменения орбиты, сообщает полуофициальное информационное агентство ISNA.Он заявил ISNA, что «Pars 1» и «Nahid 2» - это два спутника, разработанные в ISRC.Pars 1 - это спутник дистанционного зондирования, а Nahid 2 будет использоваться в качестве телекоммуникационного спутника.В прошлую пятницу Самими заявил, что ISRC разработал твердотопливный двигатель нового поколения для спутниковой орбитальной миссии в космосе и проведет его испытания через 10 дней.Этот двигатель называется «Араш», а новая система орбитальной передачи, в которой будет использован Араш, называется «Саман 1».С момента основания Иранского космического агентства в 2004 году Иран работает над амбициозной космической программой. Западные державы обвинили страну в использовании спутниковых запусков для разработки своей ракетной программы.Последние попытки Ирана вывести спутники на орбиты оказались безуспешными. В феврале иранский спутник «Зафар» не смог выйти на орбиту, а в сентябре произошел взрыв на одной из его стартовых площадок в провинции Семнан.Космическая программа Ирана тревожит некоторые западные страны, потому что технология, используемая в космических ракетах, может также использоваться в баллистических ракетах.Американские чиновники говорят, что они опасаются того, что баллистическая технология дальнего радиуса действия, используемая для вывода спутников на орбиту, может также использоваться для запуска ядерных боеголовок.