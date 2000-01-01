Раскрыты подробности новой космической программы Ирана
Руководитель иранского Центра космических исследований (ISRC) Саид Самими раскрыл детали двух недавно разработанных спутников и новой системы изменения орбиты, сообщает полуофициальное информационное агентство ISNA.
Он заявил ISNA, что «Pars 1» и «Nahid 2» - это два спутника, разработанные в ISRC.
Pars 1 - это спутник дистанционного зондирования, а Nahid 2 будет использоваться в качестве телекоммуникационного спутника.
В прошлую пятницу Самими заявил, что ISRC разработал твердотопливный двигатель нового поколения для спутниковой орбитальной миссии в космосе и проведет его испытания через 10 дней.
Этот двигатель называется «Араш», а новая система орбитальной передачи, в которой будет использован Араш, называется «Саман 1».
С момента основания Иранского космического агентства в 2004 году Иран работает над амбициозной космической программой. Западные державы обвинили страну в использовании спутниковых запусков для разработки своей ракетной программы.
Последние попытки Ирана вывести спутники на орбиты оказались безуспешными. В феврале иранский спутник «Зафар» не смог выйти на орбиту, а в сентябре произошел взрыв на одной из его стартовых площадок в провинции Семнан.
Космическая программа Ирана тревожит некоторые западные страны, потому что технология, используемая в космических ракетах, может также использоваться в баллистических ракетах.
Американские чиновники говорят, что они опасаются того, что баллистическая технология дальнего радиуса действия, используемая для вывода спутников на орбиту, может также использоваться для запуска ядерных боеголовок.