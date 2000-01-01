06.03 13:49 MIGnews.com

Пост премьер-министра в Ираке оказывается непростым

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Мохаммед Тауфик Аллави, который был назначен премьер-министром при поддержке проиранских сил в Ираке, снял свою кандидатуру 2 марта после того, как он не смог сформировать правительство в установленный конституцией 30-дневный срок. Теперь эти силы оглядываются на временного премьер-министра Аделя Абдулла Махди, думая, что он может быть их лучшей надеждой на сохранение влияния в Ираке. Однако 2 марта Абдул Махди заявил, что он добровольно уходит с этой должности.Отказ Аллави стал результатом деятельности большого фронта, который сформировался против него и его сторонников в парламенте. У Аллави была только поддержка иранского Альянса ФАТХ - политического крыла Народных Мобилизационных Подразделений (PMU) - и, первоначально , священнослужителя Альянса Муктады ас-Садра в Сайруне. Остальные иракские политические группы - включая курдских парламентариев, большинство суннитов и остальные шиитские партии - все были объединены против Аллави.Отказ Аллави вызвал обеспокоенность среди проиранских фракций ПМУ, что заставило их угрожать сжечь страну, если политические партии назначат проамериканского премьер-министра«Некоторые пытаются выдвинуть кандидатов на пост премьер-министра, которых обвиняют в участии в январе в ликвидации командующего иранскими силами Кудс Касема Сулеймани и командующего ГУП Абу Махди аль-Мухандис. Это объявление войны против иракского народа, которая сожжет то, что осталось от Ирака », - заявил 2 марта Абу Али аль-Аскари, представитель шиитской милиции Катаиб Хезболла, связанной с Ираном .Это рассматривается как угроза разжечь гражданскую войну в Ираке, если ПМУ не будет влиять на пост премьер-министра.Глава «Аль-Мада» Фахри Карим, влиятельная фигура в иракском Курдистане, разместил на своей странице в Facebook : «Милиционер при помощи твита угрожал начать войну против Ирака. ... Ирак не станет заложником "внешних воздействий".Поскольку план PMU по сохранению своего влияния через кабинет Аллави провалился, он по-другому смотрит на Абдул Махди, надеясь удержать его у власти. Абдул Махди, имеющий тесные связи с Ираном, первоначально был избран премьер-министром в октябре 2018 года. Он считался компромиссным кандидатом и боролся за формирование кабинета. В ноябре он подал в отставку (в ожидании ратификации нового премьер-министра) под давлением некоторых религиозных лидеров шиитов и массовых протестов против коррупции в правительстве и влияния Ирана.Аскари также сказал, что после ухода Аллави: «Лучший вариант - оставить Абдула Махди в кабинете премьер-министра. Единственное препятствие против него - религиозный авторитет, который привел к его отставке. Это можно изменить сейчас »,- пишет Аль-Монитор.