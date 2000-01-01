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ЕС одобряет решение о перемирии в Идлибе | Фото:06.03 12:46   MIGnews.com

ЕС одобряет решение о перемирии в Идлибе

ЕС приветствует решение о режиме прекращения огня в Идлибе, достигнутое Турцией и Россией по ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал журналистам в Загребе.

По его словам, процесс перемирия - это показатель доброй воли и ЕС следует улучшить отношения с Турцией и Россией.

«Приветствую новости о процессе прекращения огня. Это очень хорошие новости»,- подчеркнул Борелл.

При этом он указал на то, что главы МИД стран-участниц ЕС не имеют полномочий вмешиваться в реализацию процесса перемирия. «Нам следует больше сконцентрироваться на гуманитарном аспекте»,- отметил он.

По словам Боррела, в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе также будет обсуждаться дополнительная финансовая помощь Турции. «Турция берет на себя огромный груз ответственности, предоставляя убежище четырем миллионам беженцев. Следует это понять. Но все же беженцы не должны становится инструментом для давления»,- сказал он.

По итогам турецко-российских переговоров на высшем уровне в Москве было объявлено о режиме прекращения огня на северо-западе Сирии. Режим перемирия вступил в силу в полночь шестого марта.

С 15 марта Турция и Россия начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.


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