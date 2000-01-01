06.02 20:54 MIGnews.com

ХАМАС и ФАТХ отменили встречу в Газе

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Встреча ФАТХа и ХАМАСа в секторе Газа, которая должна была состояться в среду и предназначалась для координации действий против мирного плана США «Сделка века», была отложена и может быть отменена.Враждующие фракции обмениваются обвинениями о причинах отмены встречи, о которой было принято решение во время телефонного звонка политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Палестинской автономии и лидера фракции ФАТХ Махмуда Аббаса. Тогда Хания пригласил Аббаса посетить Газу.Министр по гражданским вопросам ПА Хоссейн а-Шейх объявил во вторник, что визит Аббаса в сектор Газа «не будет возможен», так как он занят борьбой с мирным соглашением и «проводит медиа, дипломатические, правовые и международные усилия».Однако представители ПА заявили TPS, что между этими двумя группировками возник спор, возможно, потому, что ПА в настоящее время избегает кардинальных мер, таких как отмена координации безопасности с Израилем.Хотя лидеры договорились о единстве и о том, что делегация ФАТХ прибудет в Газу и встретится с ХАМАС и другими фракциями, источники в ПА сообщили, что ФАТХ отказался от этого понимания и отказывается встречаться с рядом группировок Газы.Представители ФАТХа, в том числе Аззам аль-Ахмед, посланник ПА в секторе Газа, попытались объяснить, что встреча не состоялась, потому что ХАМАС не назначил дату встречи, и поэтому было неуместно отправляться в сектор Газа.ХАМАС отверг это и сказал, что отсрочка «дала отрицательный сигнал палестинскому народу» и что этот шаг «несовместим с опасными обстоятельствами, в которых оказываются палестинцы».Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум добавил, что группа официально объявила, что готова приветствовать Абу Мазена в Газе.ХАМАС также утверждает, что принял просьбу ФАТХ о проведении широкомасштабных заседаний и закрытых заседаний, в которых участвовали бы только представители ХАМАСа и ФАТХа.Однако обмен обвинениями между сторонами также продолжился. Ибрагим Хамами, связанный с ХАМАС, сказал, что Аббас «остается предателем и по-прежнему считает Осло [мирные соглашения] самым важным соглашением и отказывается аннексировать территории Треугольника, говоря, что это «израильские» территории, хотя они являются палестинской родиной землей.Другой чиновник ХАМАСа, Махер Сабра, призвал ПА немедленно принять решительные меры, чтобы отвергнуть «Сделку века» и, в первую очередь, прекратить координацию в сфере безопасности с Израилем.