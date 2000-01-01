ХАМАС и ФАТХ отменили встречу в Газе

Встреча ФАТХа и ХАМАСа в секторе Газа, которая должна была состояться в среду и предназначалась для координации действий против мирного плана США «Сделка века», была отложена и может быть отменена.
Враждующие фракции обмениваются обвинениями о причинах отмены встречи, о которой было принято решение во время телефонного звонка политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Палестинской автономии и лидера фракции ФАТХ Махмуда Аббаса. Тогда Хания пригласил Аббаса посетить Газу.
Министр по гражданским вопросам ПА Хоссейн а-Шейх объявил во вторник, что визит Аббаса в сектор Газа «не будет возможен», так как он занят борьбой с мирным соглашением и «проводит медиа, дипломатические, правовые и международные усилия».
Однако представители ПА заявили TPS, что между этими двумя группировками возник спор, возможно, потому, что ПА в настоящее время избегает кардинальных мер, таких как отмена координации безопасности с Израилем.
Хотя лидеры договорились о единстве и о том, что делегация ФАТХ прибудет в Газу и встретится с ХАМАС и другими фракциями, источники в ПА сообщили, что ФАТХ отказался от этого понимания и отказывается встречаться с рядом группировок Газы.
Представители ФАТХа, в том числе Аззам аль-Ахмед, посланник ПА в секторе Газа, попытались объяснить, что встреча не состоялась, потому что ХАМАС не назначил дату встречи, и поэтому было неуместно отправляться в сектор Газа.
ХАМАС отверг это и сказал, что отсрочка «дала отрицательный сигнал палестинскому народу» и что этот шаг «несовместим с опасными обстоятельствами, в которых оказываются палестинцы».
Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум добавил, что группа официально объявила, что готова приветствовать Абу Мазена в Газе.
ХАМАС также утверждает, что принял просьбу ФАТХ о проведении широкомасштабных заседаний и закрытых заседаний, в которых участвовали бы только представители ХАМАСа и ФАТХа.
Однако обмен обвинениями между сторонами также продолжился. Ибрагим Хамами, связанный с ХАМАС, сказал, что Аббас «остается предателем и по-прежнему считает Осло [мирные соглашения] самым важным соглашением и отказывается аннексировать территории Треугольника, говоря, что это «израильские» территории, хотя они являются палестинской родиной землей.
Другой чиновник ХАМАСа, Махер Сабра, призвал ПА немедленно принять решительные меры, чтобы отвергнуть «Сделку века» и, в первую очередь, прекратить координацию в сфере безопасности с Израилем.