Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ПА требует от ЕС усилить активность | Фото:06.02 18:05   MIGnews.com

ПА требует от ЕС усилить активность

Палестинские лидеры рассчитывают на то, что Европейский союз подтвердит свою приверженность решению с двумя государствами для урегулирования конфликта с Израилем после того, как президент США Дональд Трамп 28 января раскрыл подробности своего соглашения о мире , которое угрожает этому подходу и отвергнуто палестинцами .

В своей речи после встречи палестинского руководства в Рамалле в день опубликования плана президент Махмуд Аббас отметил, что ЕС все еще выступает за решение о создании двух государств, основанное на его международной легитимности. Он также заявил: «Европа осознает, что она совершила нам большую несправедливость в прошлом, и должна исправить некоторые ошибки, которые она совершила за последние сто лет».

Саеб Эрекат, генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП, встретился 29 января в Рамалле с дипломатами ЕС, а затем в твиттере отметил: «Сегодняшняя встреча с главами миссий ЕС была сосредоточена на конкретных мерах, которые необходимо принять . План аннексии является посягательством на международное право и международную систему в целом». В дни, предшествовавшие обнародованию Трампом его плана, палестинское руководство усилило давление на ЕС, чтобы оно заняло более решительную позицию в отношении действий Израиля на территориях, мирного процесса и решения о создании двух государств».

Палестинский МИД обрушился на ЕС в заявлении от 21 января, обвинив его в « застенчивых, недостаточных и запоздалых » ответах в отношении мер, принятых Израилем, и в том, что он не поднялся до уровня этих действий и не взял на себя свою ответственность.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
ФАТХ призвал силы безопасности ПА поддержать террористов  
21:21
Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане
21:05
Палестинцев официально лишили израильских продуктов
20:54
ХАМАС и ФАТХ отменили встречу в Газе
20:37
Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли
20:20
В Израиле повысили уровень боеготовности
20:02
Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания
19:52
Венгрия приняла новую стратегию нацбезопасности
19:35
Эрдан: предпримем решительные шаги
19:21
Нетаниягу о терактах: эти трюки Аббаса не спасут  
19:06
Названо имя террориста, напавшего в Иерусалиме
18:50
Раненые солдаты Голани принесли присягу: "худшее позади"  
18:37
Ликуд взывает к Ганцу из-за "замашек" Ольмерта
18:36
СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus