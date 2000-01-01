06.02 18:05 MIGnews.com

ПА требует от ЕС усилить активность

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Палестинские лидеры рассчитывают на то, что Европейский союз подтвердит свою приверженность решению с двумя государствами для урегулирования конфликта с Израилем после того, как президент США Дональд Трамп 28 января раскрыл подробности своего соглашения о мире , которое угрожает этому подходу и отвергнуто палестинцами .В своей речи после встречи палестинского руководства в Рамалле в день опубликования плана президент Махмуд Аббас отметил, что ЕС все еще выступает за решение о создании двух государств, основанное на его международной легитимности. Он также заявил: «Европа осознает, что она совершила нам большую несправедливость в прошлом, и должна исправить некоторые ошибки, которые она совершила за последние сто лет».Саеб Эрекат, генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП, встретился 29 января в Рамалле с дипломатами ЕС, а затем в твиттере отметил: «Сегодняшняя встреча с главами миссий ЕС была сосредоточена на конкретных мерах, которые необходимо принять . План аннексии является посягательством на международное право и международную систему в целом». В дни, предшествовавшие обнародованию Трампом его плана, палестинское руководство усилило давление на ЕС, чтобы оно заняло более решительную позицию в отношении действий Израиля на территориях, мирного процесса и решения о создании двух государств».Палестинский МИД обрушился на ЕС в заявлении от 21 января, обвинив его в « застенчивых, недостаточных и запоздалых » ответах в отношении мер, принятых Израилем, и в том, что он не поднялся до уровня этих действий и не взял на себя свою ответственность.