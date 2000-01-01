06.02 17:36 MIGnews.com

Турция предупредила Асада

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Если до конца февраля силы режима Башара Асада не отступят за наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации, то Турция будет вынуждена добиться этой цели собственными силами.Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.Президент Турции отметил, что ситуация в Сирии вынудила Турцию пересмотреть стратегию безопасности в Идлибе и по всей линии границы с Сирией.«Число вынужденных переселенцев, бежавших из Идлиба в подконтрольные Турции сирийские районы и к границе Турции приблизилось к миллиону человек. Никто не вправе обременять Анкару таким бременем», - сказал Эрдоган.Глава государства подчеркнул, что Турция полна решимости изменить ситуацию в Идлибе и обеспечить безопасность мирного населения. Отныне Турция не будет закрывать глаза на любые действия, нарушающие соглашения по Сирии, пообещал Эрдоган.Турецкий лидер сообщил, что в ходе проведенного накануне телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным я подчеркнул, что силы режима Асада должны в первую очередь отступить за границы, очерченные Сочинскими договоренностями, то есть за наблюдательные пункты ВС Турции.«В настоящий момент силы два из 12 наблюдательных пунктов Турции расположены уже в тылу сил Асада. Надеемся, что до конца февраля силы режима Асада отступят за наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации. В противном случае Турция будет вынуждена добиться этого собственными силами», - сказал турецкий лидер.По его словам, ВС Турции будут наносить удары в ответ на любые обстрелы и атаки на турецких военнослужащих и «дружественные силы». «Анкара будет предпринимать ответные шаги без каких-либо предупреждений и не ставить различий на то, какая именно сила нанесла удар», - предупредил президент.По словам турецкого лидера, договоренности по Сирии грубо игнорируются.Эрдоган отметил, что Турция проводит операции в Сирии, основываясь на пунктах Аданского соглашения от 1998 года.«Обстрел турецких военнослужащих в Идлибе стал для Анкары новым этапом процессов в Сирии. Также как режим Асада отвечает на малейшие нарушения оппозиционных групп мощными обстрелами, так и Турция будет отвечать ударами на нарушение договоренностей по Идлибу. Авиация и сухопутные части ВС Турции будут в случае необходимости свободно передвигаться и использовать воздушное пространство зон трех антитеррористических операций в Сирии, а также в Идлибе, и проводить операции», - сказал глава государства.По словам президента, каждый, кто ставит под сомнение присутствие Турции в Сирии, либо несведущ, либо враг Анкары и турецкого народа.Единственное, чего ожидает Турция от России - большего понимания чувствительности Анкары по сирийскому вопросу, сказал Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не стремится к противостоянию ни с одной страной.Президент Турции также привлек внимание к тому факту, что противники Анкары преследуют цель максимального вооружения РКК и их сирийского крыла YPG, с тем, чтобы эта организация могла противостоять Турции в регионе.