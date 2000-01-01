Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Засекреченные возможности С-400 | Фото:06.02 16:05   MIGnews.com

Засекреченные возможности С-400

В зарубежных СМИ продолжают обсуждать возможности российских ЗРК С-400. Западные эксперты пытаются определить, может ли "Триумф" обнаружить и уничтожить истребители F-35, которые США активно продают по всему миру.

Ранее китайское издание Sohu прокомментировало высказывание Сергея Лаврова о том, что российские радары засекли F-35 у границ Ирана в ночь катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном.

Тогда российские военные аналитики предположили, что истребители удалось поймать с помощью загоризонтной РЛС "Контейнер". Однако китайское издание Sohu утверждает, что русские обнаружили F-35 с базы Хмеймим радарами С-400 с расстояния 700 километров. А так как это идет в разрез с опубликованными техническими характеристиками комплекса, Москва явно скрывает часть возможностей этого ЗРК.

Как уверяет издание, российские и сирийские военные могли обнаружить самолеты благодаря рассредоточенным радарам радиотехнических войск, которые Россия в разное время поставляла на Ближний Восток.

При этом китайцы сомневаются, что F-35 удалось бы сбить, так как обнаружить и захватить цель – это не одно и то же.

По данным СМИ, в Сирии есть РЛС 36Д6. Более того, согласно данным в таможенной декларации, опубликованной на сайте Importgenius, эту станцию купили даже американцы, чтобы использовать ее против Сирии и Ирана. Может ли советская РЛС засечь F-35? Большой вопрос. Но сирийские Су-22 и Су-24 совершенно точно.

Отметим что Sohu еще раньше утверждало, что С-500, которые в этом году должны начать поступать в войска, – это модернизированная версия С-400, которая "не способна поколебать решимость американских ВВС".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
ФАТХ призвал силы безопасности ПА поддержать террористов  
21:21
Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане
21:05
Палестинцев официально лишили израильских продуктов
20:54
ХАМАС и ФАТХ отменили встречу в Газе
20:37
Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли
20:20
В Израиле повысили уровень боеготовности
20:02
Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания
19:52
Венгрия приняла новую стратегию нацбезопасности
19:35
Эрдан: предпримем решительные шаги
19:21
Нетаниягу о терактах: эти трюки Аббаса не спасут  
19:06
Названо имя террориста, напавшего в Иерусалиме
18:50
Раненые солдаты Голани принесли присягу: "худшее позади"  
18:37
Ликуд взывает к Ганцу из-за "замашек" Ольмерта
18:36
СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus