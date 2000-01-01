Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Резкий рост производства обогащенного урана в Иране | Фото:05.11 09:55   MIGnews.com

Резкий рост производства обогащенного урана в Иране

В понедельник Иран объявил о более чем десятикратном увеличении производства обогащенного урана после серии шагов назад по сравнению с обязательствами по соглашению о ядерной энергетике, заключенным в 2015 году.

Иран также разработал две новые усовершенствованные центрифуги, одна из которых проходит испытания, сказал Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана.

Производство обогащенного урана достигло пяти килограммов в день, это в десять раз превышает уровень в 450 грамм в день, который был два месяца назад, когда Тегеран отказался от ряда обязательств, взятых в рамках знаменательной ядерной сделки 2015 года.

До сих пор Иран наносил ответный удар тремя пакетами контрмер и угрожал пойти еще дальше, если оставшиеся партнеры по соглашению - Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия - не смогут помочь ему обойти санкции США.

Салехи сказал, что иранские инженеры «успешно создали прототип IR-9, который является нашей новейшей машиной, а также модель новой машины под названием IR-s ... и все это за два месяца». Отметим, что Иран удалил все свои одобренные в ядерной области центрифуги IR-1 и использует только передовые машины, что приводит к резкому увеличению производства обогащенного урана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:30
США создают новые базы в нефтеносных районах Сирии
10:21
Либерман: НДИ не идет на компромисс - это бессмыслица
09:54
Палестинские полицейские солдату: убирайся домой к маме  
09:10
"Израилю следует готовиться к третьим выборам"
09:02
SDF: Турция защищала лидера "Исламского государства"
08:44
Rammstein выпустили духи с ароматом кокаина
08:40
Изнасилование 7-летней: задержаны два араба и израильтянин
08:18
Мандельблитт отказался расследовать сливы в прокуратуре
08:06
Охана отверг "пустые заявления" Мандельблитта
08:05
Племена угрожают властям Ирака после убийства демонстрантов
07:46
В сети появился ролик с собакой-байкером
07:41
Турция захватила сестру убитого аль-Багдади
07:08
После убийства в Омер бедуины атаковали скорую помощь  
06:57
Двойное убийство: расстрел в Омер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus