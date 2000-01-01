05.11 09:55 MIGnews.com

Резкий рост производства обогащенного урана в Иране

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В понедельник Иран объявил о более чем десятикратном увеличении производства обогащенного урана после серии шагов назад по сравнению с обязательствами по соглашению о ядерной энергетике, заключенным в 2015 году.Иран также разработал две новые усовершенствованные центрифуги, одна из которых проходит испытания, сказал Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана.Производство обогащенного урана достигло пяти килограммов в день, это в десять раз превышает уровень в 450 грамм в день, который был два месяца назад, когда Тегеран отказался от ряда обязательств, взятых в рамках знаменательной ядерной сделки 2015 года.До сих пор Иран наносил ответный удар тремя пакетами контрмер и угрожал пойти еще дальше, если оставшиеся партнеры по соглашению - Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия - не смогут помочь ему обойти санкции США.Салехи сказал, что иранские инженеры «успешно создали прототип IR-9, который является нашей новейшей машиной, а также модель новой машины под названием IR-s ... и все это за два месяца». Отметим, что Иран удалил все свои одобренные в ядерной области центрифуги IR-1 и использует только передовые машины, что приводит к резкому увеличению производства обогащенного урана.