Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Россия готова к переговорам | Фото:05.11 12:16   MIGnews.com

Россия готова к переговорам

Как сообщает The National Interest, российский посол в США Анатолий Антонов утверждает, что Россия готова общаться с американской стороной по вопросам контроля над вооружениями, но при условиях равноправия и конструктивного разговора. Он отметил, что после распада ДРСМД российская сторона все равно идет навстречу США и хочет диалога.

Также, как утверждает посол, странам необходимо поговорить и сохранить единственное действующее в этой сфере российско-американское соглашение – ДСНВ.

«Наша инициатива могла бы помочь минимизировать разрушительные последствия прекращения действия Договора о РСМД», — считает Антонов.

Отметим, что, как утверждает посол, нет никаких гарантий, что следующий шаг США не будет связан с размещением различных систем в Европе. Поэтому, как заявил президент России Владимир Путин, в России вынуждены рассматривать потенциальные угрозы и принимать комплексные меры для ответного ответа.
Тем не менее, Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе или где-либо еще, подчеркнул посол.

«Мы не будем участвовать в дорогостоящей гонке вооружений... Россия будет... демонстрировать ответственный подход и готовность к диалогу с США», — заключил Антонов


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:19
Мандельблитт: давление на Нира Хефеца будет расследовано
13:15
Пытал электрошоком: Ислам Кадыров признал свою вину  
13:03
Шакед поддержала идею прямых выборов премьер-министра
12:45
Ганц: мы не должны продавать оружие расистским режимам
12:29
Чиновника Human Rights Watch депортируют из Израиля
12:27
"Дела Нетаниягу развалились прошлой ночью"
12:20
Видео с пилотом, который дал девушке "порулить" самолетом  
12:08
Кахоль Лаван: мы не получали предложения о прямых выборах
11:39
Ликуд потребует прямых выборов
11:27
Убитого начальника центра "Э" по Ингушетии похоронили  
11:20
Левые осудили власть за безразличие к насилию в поселениях
11:09
Американские истребители модернизированы с помощью Израиля
11:08
Мария Гайдар рассказала, что ее выгоняют в Россию
11:02
"Забраковать показания Хефеца и расследовать следователей"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus