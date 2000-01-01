05.11 12:16 MIGnews.com

Россия готова к переговорам

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Как сообщает The National Interest, российский посол в США Анатолий Антонов утверждает, что Россия готова общаться с американской стороной по вопросам контроля над вооружениями, но при условиях равноправия и конструктивного разговора. Он отметил, что после распада ДРСМД российская сторона все равно идет навстречу США и хочет диалога.Также, как утверждает посол, странам необходимо поговорить и сохранить единственное действующее в этой сфере российско-американское соглашение – ДСНВ.«Наша инициатива могла бы помочь минимизировать разрушительные последствия прекращения действия Договора о РСМД», — считает Антонов.Отметим, что, как утверждает посол, нет никаких гарантий, что следующий шаг США не будет связан с размещением различных систем в Европе. Поэтому, как заявил президент России Владимир Путин, в России вынуждены рассматривать потенциальные угрозы и принимать комплексные меры для ответного ответа.Тем не менее, Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе или где-либо еще, подчеркнул посол.«Мы не будем участвовать в дорогостоящей гонке вооружений... Россия будет... демонстрировать ответственный подход и готовность к диалогу с США», — заключил Антонов