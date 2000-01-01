05.11 11:09 MIGnews.com

Американские истребители модернизированы с помощью Израиля

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В понедельник израильская компания Rafael Advanced Defense Systems сообщила, что она поставит электрооптические системы для использования истребителей ВВС США, по контракту на сумму около 200 миллионов шекелей,- пишет The Jewish Express.Усовершенствованная электрооптическая система под названием Litening будет поставлена ​​ВВС США в сотрудничестве с американской компанией Northrop Grumman. Рафаэль также получил заказ на систему радиоэлектронной борьбы из страны в Азии. Оба являются последующими заказами для уже работающих систем.У Рафаэля есть множество оперативных электрооптических систем, включая Litening, RecceLite XR и другие, которые много раз доказали свою ценность в бою и уже были приобретены несколькими странами.Litening - многоспектральный бортовой навигационно-навигационный модуль. Он полностью функционирует днем ​​и ночью и оснащен передовыми датчиками, способными работать в неблагоприятных погодных условиях.На сегодняшний день тысячи систем Rafael Litening были проданы в десятки стран по всему миру, и на них было наработано более одного миллиона летных часов на 25 типах самолетов.Rafael также предлагает ряд систем радиоэлектронной борьбы, направленных на саботаж враждебных атак. К ним относятся защита для сценариев с подвижными целями, системы глушения, которые используют индивидуальные методы в зависимости от данной угрозы, а также приманки для отвода самонаводящихся ракет.Отметим, что Rafael Advanced Defense Systems - одна из крупнейших оборонных компаний Израиля, годовая выручка которой в 2018 году превысила 2,5 миллиарда долларов. Имея 8 000 сотрудников, Рафаэль разрабатывает и производит передовые системы обороны для Армии Обороны Израиля и оборонных предприятий, а также для иностранных клиентов по всему миру