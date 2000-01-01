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10 млн лир за информацию о террористах | Фото:05.11 14:02   MIGnews.com

10 млн лир за информацию о террористах

МВД Турции определило новые правила выплаты денежного вознаграждения за помощь в поимке лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под действие закона «О борьбе с терроризмом».

Соответствующее постановление опубликовано во вторник в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete.

Согласно постановлению, за поимку лиц, причастных к террористической деятельности, будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере до 200 тысяч турецких лир. Однако эта сумма может возрасти в 50 раз и достигнуть 10 миллионов лир в случае, если речь идет о главарях террористических организаций.

Отметим, что в случае, если одно лицо, помогло в прояснении сразу несколько преступлений или же способствовало поимке нескольких террористов, сумма вознаграждения возрастет: будут учитываться фактор численности нейтрализованных террористов и масштаб угрозы.


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