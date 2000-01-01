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США создают новые базы в нефтеносных районах Сирии | Фото:05.11 10:30   MIGnews.com

США создают новые базы в нефтеносных районах Сирии

На минувшей неделе администрация США объявила о намерении наращивать военное присутствие на нефтяных месторождениях Сирии, а вслед за этим американцы стали увеличивать число военных укреплений в районе богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор и приступили к созданию там двух новых баз.

По данным местных источников, американские военные готовятся к формированию баз в районе 113-ой бригады и населенного пункта Сур. Как сообщается, на упомянутых территориях задействовано большое количество строительной техники, в регион дополнительно направлены 250-300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Вслед за относительным сокращением (в связи с началом операции «Источник мира») своего присутствия на севере Сирии США начали увеличивать объемы военных поставок в Дейр-эз-Зор. 28 октября сюда был направлен американский конвой из 170 транспортных средств. Это стало наиболее крупной за последний период переброской военных и техники США из Ирака в Сирию.

Отметим, что 23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что контингент американских военных будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Сирии.

США используют территорию крупнейшего нефтяного месторождение страны «Омар» в качестве базы. Кроме того, США имеют базы еще в трех других районах Дейр-эз-Зора. Западная часть Дейр-эз-Зора находится под контролем сил режима Башара Асада. Восток провинции, где находятся нефтяные месторождения, занят боевиками YPG/PKK.


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