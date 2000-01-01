05.07 10:50 MIGnews.com

Иран может пересмотреть свою позицию

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Министр разведки Ирана заявил, что Тегеран и Вашингтон могут вести переговоры только в том случае, если Соединенные Штаты прекратят свои санкции и высшее руководство Ирана (аятолла Али Хаменеи) даст свое одобрение, сообщило государственное информационное агентство IRNA в четверг."Отношение к проведению переговоров с Америкой может быть пересмотрено Ираном, только если президент США Дональд Трамп отменит санкции и наш верховный лидер даст разрешение на проведение таких переговоров, – заявил Махмуд Алави поздно в среду. – Американцы побоялись военной мощи Ирана, что является причиной их решения отменить решение атаковать Иран".В прошлом месяце Трамп заявил, что он прервал подготовку к военному удару с целью возмездия Ирану за уничтожение беспилотника США над Ормузским проливом 20 июня, потому что могли погибнуть 150 человек, и дал понять, что он открыт для переговоров с Тегераном.По утверждению Тегерана, беспилотный летательный аппарат был сбит иранской ракетой "земля-воздух" в иранском воздушном пространстве, в то время как Вашингтон заявил, что он находился в международном воздушном пространстве.Напряженность между Тегераном и Вашингтоном возросла с прошлого года, когда Трамп вышел из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью державами и ввел санкции, которые были сняты в соответствии с пактом в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности.В ответ на санкции США, которые в первую очередь нацелены на основной поток иностранных доходов в виде экспорта сырой нефти, Иран сократил свои обязательства по этой сделке. В среду он заявил, что после 7 июля увеличит свое обогащение урана до того уровня, который ему необходим, то есть выше предела, установленного в соглашении.Европейский Союз призвал иранцев придерживаться условий соглашения, но Тегеран заявил, что его обязательства будут постепенно уменьшаться до тех пор, пока Великобритания, Франция и Германия не смогут гарантировать, что он получит финансовую выгоду от соглашения, что было основным стимулом для его подписания представителями Ирана.