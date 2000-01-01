05.06 19:23 MIGnews.com

США против блокады Катара

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Трехлетняя блокада Катара, связанная с ограничением воздушного пространства над Персидским заливом, стала жизненно важным источником дохода для Ирана, сообщает The WallStreet Journal.В этой связи, весной этого года президент США Дональд Трамп обратился руководству Саудовской Аравии - королю Салману и наследному принцу Мухаммеду бен Салману, призвав их прекратить блокаду Катара.Эксперты объясняют, что блокада приносит пользу региональному конкуренту - Тегерану, который находится под санкциями США, так как полеты из Катара или в Катар должны проходить через воздушное пространство Ирана. Другие, соседние страны ввели воздушные ограничения для Катара.По словам официальных лиц США, такая ситуация обеспечивает доход иранскому правительству, благодаря тому, что оно получает «сборы за перелет» из Катара.«Существует острая необходимость в решении проблемы воздушного пространства. Нас раздражает, что деньги идут в казну Ирана из-за перелетов Qatar Airways». », - сказал один из американских чиновников WSJ.Кроме вопросов финансовых, США также обеспокоены соблюдением безопасности американских военных, базирующихся в Катаре, которым приходится совершать полеты через воздушное пространство Ирана.