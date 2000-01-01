Америку тревожит усиление ИГ

Государственный секретарь Майк Помпео в четверг призвал союзников увеличить финансирование, чтобы победить движение Исламского государства, несмотря на сокращение бюджета после опустошительной пандемии коронавируса.
Как известно, в результате рейда США в прошлом году погиб лидер группировки Исламское государство, Абу Бакр аль-Багдади. Это произошло, вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил группировку, которая когда-то управляла обширными территориями Сирии и Ирака, побежденной на поле битвы.
Несмотря на это, Помпео заявил: «Наша борьба с ИГИЛ продолжается и будет в обозримом будущем. Мы не можем отдыхать. Мы должны продолжать выкорчевать ячейки и сети ИГИЛ и оказывать помощь в стабилизации освобожденным районам в Ираке и Сирии», - сказал он.
«Это правда, что пандемия оказывает огромное давление на все наши бюджеты, но мы призываем ваши страны взять на себя обязательство достичь нашей цели - более 700 миллионов долларов на 2020 год», - подчеркнул Госсекретарь.
Помпео сообщил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство выделить 100 миллионов долларов на поддержку Ирака, чей новый премьер-министр Мустафа Кадеми приветствуется Вашингтоном.
Эксперты считают, что несмотря на то, что количество экстремистов в ИГуменьшилось, существует тревога по поводу влияния группировки Исламского государства в Западной Африке и Афганистане.
Недавно Соединенные Штаты обвинили группировку «Исламское государство» в ужасном нападении на родильный дом в Кабуле, заявив, что боевики хотят сорвать зарождающийся мирный процесс между Афганистаном и кабульским правительством.