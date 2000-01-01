05.06 17:29 MIGnews.com

Америку тревожит усиление ИГ

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Государственный секретарь Майк Помпео в четверг призвал союзников увеличить финансирование, чтобы победить движение Исламского государства, несмотря на сокращение бюджета после опустошительной пандемии коронавируса.Как известно, в результате рейда США в прошлом году погиб лидер группировки Исламское государство, Абу Бакр аль-Багдади. Это произошло, вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил группировку, которая когда-то управляла обширными территориями Сирии и Ирака, побежденной на поле битвы.Несмотря на это, Помпео заявил: «Наша борьба с ИГИЛ продолжается и будет в обозримом будущем. Мы не можем отдыхать. Мы должны продолжать выкорчевать ячейки и сети ИГИЛ и оказывать помощь в стабилизации освобожденным районам в Ираке и Сирии», - сказал он.«Это правда, что пандемия оказывает огромное давление на все наши бюджеты, но мы призываем ваши страны взять на себя обязательство достичь нашей цели - более 700 миллионов долларов на 2020 год», - подчеркнул Госсекретарь.Помпео сообщил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство выделить 100 миллионов долларов на поддержку Ирака, чей новый премьер-министр Мустафа Кадеми приветствуется Вашингтоном.Эксперты считают, что несмотря на то, что количество экстремистов в ИГуменьшилось, существует тревога по поводу влияния группировки Исламского государства в Западной Африке и Афганистане.Недавно Соединенные Штаты обвинили группировку «Исламское государство» в ужасном нападении на родильный дом в Кабуле, заявив, что боевики хотят сорвать зарождающийся мирный процесс между Афганистаном и кабульским правительством.