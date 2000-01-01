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ПА блефует с Израилем | Фото:05.06 16:39   MIGnews.com

ПА блефует с Израилем

Председатель ПА Махмуд Аббас пригрозил в прошлом месяце разорвать связи с Израилем, прекратить сотрудничество в области безопасности и расторгнуть прошлые соглашения.

Тем не менее, бывшие высокопоставленные представители США сообщили JNS, что палестинцы блефуют.

«ПА полностью зависит от своего сотрудничества с Израилем, чтобы выжить. Мы увидели, как долго ПА продержалась в Газе, пока ХАМАС не вырвал у нее власть », - сказал аналитик Дэвид Вурмсер. Он занимал должность старшего советника по Ближнему Востоку у бывшего вице-президента Дика Чейни, а в настоящее время является руководителем в Группе глобального анализа Dephi, которую он основал.

По словам эксперта Гарольда Роуда, бывшего советника по исламским вопросам в Управлении сетевой оценки Министерства обороны США, угроза Аббаса прекратить сотрудничество в сфере безопасности и расторгнуть соглашения с Израилем пуста. Он считает, что в интересах Аббаса и других высокопоставленных палестинских чиновников продолжать сотрудничество.

«История показывает нам, что это почти наверняка просто шум», - сказал Род, назвав риторику Аббаса «сдержи меня, или я покончу со стратегией самоубийства».

По словам Рода, неоднократные угрозы Аббаса вызывают один и тот же ответ каждый раз «со стороны западной интеллигенции и левого оборонного ведомства в Израиле», которые «всегда воспринимают его угрозы всерьез, несмотря на то, что угрозы остаются только угрозами».

Род говорит, что причина, по которой они влюбляются в блеф палестинского лидера, заключается в том, что они не понимают арабскую культуру, которая придает первостепенное значение личной чести и статусу, важности семьи и клана над большим благом.

Аббас знает, что если он прекратит сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, «он закончил», сказал Род по сообщению JNS.


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