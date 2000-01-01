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ПА и ХАМАС пытаются возобновить примирение | Фото:05.06 15:23   MIGnews.com

ПА и ХАМАС пытаются возобновить примирение

Старший политический советник Набиль Шаат заявил, что Палестинская администрация поддерживает связь с ХАМАС, чтобы возобновить переговоры о примирении и положить конец внутреннему расколу.

Обращаясь к изданию «Дуниа Аль-Ватан» Шаат сказал, что он лично связывается с ХАМАС, а также проводит обсуждения с различными сторонами, работающими над файлом согласования, чтобы разработать четкий график возобновления переговоров.

По словам Шаата, запрет на поездки из-за пандемии коронавируса негативно сказался на возобновлении переговоров, но есть предложения использовать виртуальные конференц-платформы для преодоления этих препятствий.

«Газа больше не может оставаться отделенной от Западного берега и Иерусалима. Тот, кто хочет государственного и национального единства, должен избегать прошлых этапов. Сейчас требуется практическая и детальная программа для построения единства », - сказал он.

Шаат добавил, что палестинцам необходимо разработать новый экономический план по снижению зависимости от экономики Израиля, который включает в себя построение отношений с арабскими странами и Европой.

В то же время, член политического бюро ХАМАС д-р Махмуд аль-Захар исключил, что ситуация и проблемы, с которыми сталкивается палестинская проблема, в том числе проектом (аннексия), подтолкнет ХАМАС и ФАТХ к национальному примирению.


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