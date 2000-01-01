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Северная Корея попала в цель | Фото:05.05 12:44   MIGnews.com

Северная Корея попала в цель

Государственные СМИ КНДР, сообщили, что северокорейская армия провела "ударную тренировку" в Восточном море, в которой были задействованы многоствольные пусковые установки и высокоточное тактическое оружие, сообщили в воскресенье Военные учения состоялись под личным руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Перед военными стояла задача проверить эффективность "крупнокалиберных ракетных установок большой дальности и управляемого тактического оружия в интересах обороны страны", заявило Центральное телеграфное агентство Кореи. Из сообщения ЦТАК следует, что в ходе учений не применялись дальнобойные баллистические ракеты, которые считаются угрозой для Соединенных Штатов.

В субботу Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Пхеньян запустил ракеты малой дальности в северо-восточном направлении над Японским морем.

Тем временем, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Вероятно, исходя из этого Дональд Трамп считает, что Ким Чен Ын не хочет нарушать данные ему обещания, по денуклеаризации полуострова.

Об этом он написал в Twitter.

"В этом очень интересном мире возможно все, но я считаю, что Ким Чен Ын полностью осознает замечательные экономические возможности для Северной Кореи, и не сделает ничего, чтобы вмешаться, или же покончить с ними. Он также знает, что я с ним и не хочет нарушать данные мне обещания. Соглашение будет!", - заявил президент США.


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