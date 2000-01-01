Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Зачем террористам топливо | Фото:05.05 11:08   MIGnews.com

Зачем террористам топливо

Среди сообщений СМИ о количестве ракет выпущенных по Израилю и ударах израильской армии по сектору Газа , внимание привлекает «замечательное» решение израильского руководства, направленное «на предотвращение в секторе «гуманитарной» катастрофы.

Речь идет о том, что, несмотря на непрекращающиеся вот уже третий день обстрелы террористов, продолжается поставка топлива для электростанции в Газе.

Поставки осуществляются через как бы закрытые контрольно-пропускные пункты. Неужели кому-то в руководстве страны непонятно для чего используется электроэнергия, вырабатываемая на электростанции в секторе ?. Неужели не ясно, что на станках, работающих на этой энергии вытачиваются ракеты, которые после этого летят на головы израильтян.

Не будет энергии - не будут работать мощности для создания арсенала ракет. Не будет энергии сократиться возможность рыть диверсионные тоннели. Не раз уже обсуждался вопрос о том, что будет, если Израиль поведет себя более адекватно по отношению к угрозе, исходящей из сектора.

Хотя бы в пределах того, что он в состоянии предпринять. Никому это не напоминает ситуацию, когда накануне войны с фашистской Германией, СССР «подпитывал» страну агрессора продовольствием в то время когда собственные граждане умирали от голода.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:32
Исламский джихад: начались контакты с целью прекращения огня
11:21
ПА намерена остановить "агрессию" Израиля
11:21
Нетаниягу: я отдал приказ о массивной атаке в Газе
11:12
Видео: Ракета попала в детский сад в Сдероте
11:01
Военное крыло ХАМАСа: мы еще даже не начали
10:59
Пресс-служба ЦАХАЛа: мы атакуем новые цели
10:45
Никаких отмен: Участники Евровидения готовятся к конкурсу
10:24
ЦАХАЛ: мать и младенец погибли в результате взрыва ХАМАСа
10:11
К границе Газы переброшена танковая бригада
10:08
ЦАХАЛ нанес удар по ракетному расчету
10:04
Авария на горе Гильбоа: погибли три девушки
09:38
Брат иранского президента отправлен за решетку
09:28
Меир Коэн: жители Юга живут в страхе
09:11
Северокорейский лидер наблюдал за ракетными испытаниями
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus