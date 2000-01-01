05.05 11:08 MIGnews.com

Зачем террористам топливо

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Среди сообщений СМИ о количестве ракет выпущенных по Израилю и ударах израильской армии по сектору Газа , внимание привлекает «замечательное» решение израильского руководства, направленное «на предотвращение в секторе «гуманитарной» катастрофы.Речь идет о том, что, несмотря на непрекращающиеся вот уже третий день обстрелы террористов, продолжается поставка топлива для электростанции в Газе.Поставки осуществляются через как бы закрытые контрольно-пропускные пункты. Неужели кому-то в руководстве страны непонятно для чего используется электроэнергия, вырабатываемая на электростанции в секторе ?. Неужели не ясно, что на станках, работающих на этой энергии вытачиваются ракеты, которые после этого летят на головы израильтян.Не будет энергии - не будут работать мощности для создания арсенала ракет. Не будет энергии сократиться возможность рыть диверсионные тоннели. Не раз уже обсуждался вопрос о том, что будет, если Израиль поведет себя более адекватно по отношению к угрозе, исходящей из сектора.Хотя бы в пределах того, что он в состоянии предпринять. Никому это не напоминает ситуацию, когда накануне войны с фашистской Германией, СССР «подпитывал» страну агрессора продовольствием в то время когда собственные граждане умирали от голода.