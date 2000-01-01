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Госдеп США одобрил возможную продажу самолетов Израилю | Фото:05.03 16:55   MIGnews.com

Госдеп США одобрил возможную продажу самолетов Израилю

Госдепартамент США объявил во вторник, что он одобрил возможную продажу до восьми самолетов KC-46 и сопутствующего оборудования Израилю в рамках процесса завершения военных поставок,- сообщает JNS.

Продажа, о которой Конгресс был уведомлен во вторник, как того требует закон, оценивается примерно в 2,4 миллиарда долларов. У Конгресса есть 15 дней для рассмотрения запроса Израиля.
Если Конгресс не предпримет никаких действий, Государственный департамент вместе с Израилем начнет разработку контракта, после чего министерство обороны США одобрит или отклонит его.

В дополнение к воздушному судну в рамках этой сделки к другим материалам, которые могут быть проданы Израилю, относятся радиостанции U / VHF AN / ARC-210, приемоответчики APX-119 для идентификации «друзей или врагов», запасные части, расходные материалы, вспомогательное оборудование, технические данные. предложения по инженерным изменениям, а также другие связанные элементы логистической поддержки и обучения.

«Предлагаемая продажа дополнительно поддерживает внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, позволяя Израилю предоставлять избыточные возможности для активов США в регионе, потенциально освобождая активы США для использования в других местах во время войны», - заявил Государственный департамент США в заявление. «Воздушная заправка и стратегическая воздушная перевозка постоянно упоминаются как существенные недостатки для наших союзников».

«Кроме того, продажа улучшает положение Израиля в области национальной безопасности как ключевого союзника США», - продолжил Государственный департамент. «Израилю не составит труда перевести это оборудование в свои вооруженные силы».

Подрядчики, стоящие за возможной продажей, - Boeing и Raytheon.

По словам Государственного департамента, реализация этой предложенной продажи потребует назначения двух представителей американских подрядчиков в Израиль.


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