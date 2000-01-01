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Власти Ирана убили 23 ребенка подавляя протесты | Фото:05.03 17:37   MIGnews.com

Власти Ирана убили 23 ребенка подавляя протесты

Согласно опубликованному отчету Amnesty International, иранские силы безопасности убили по меньшей мере 23 ребенка во время акций протеста в Исламской Республике в ноябре прошлого года .
По сообщениям, по меньшей мере 22 человека были застрелены в результате пожара.

Для составления 36-страничного отчета был собран широкий спектр фактических данных, включая видео и фотографии, показания очевидцев на местах и информацию, собранную правозащитниками и журналистами.

По крайней мере в 10 случаях описание травм жертвы в свидетельствах о смерти показало, что они были застрелены в голову или туловище, что указывает на то, что силы безопасности стреляли, чтобы убить.

Двадцать два были мальчиками в возрасте от 12 до 17 лет, одна- девочка в возрасте от 8 до 12 лет.

Согласно отчету, в котором было указано, что 23 ребенка были убиты в 13 городах в шести провинциях по всей стране, это отражает «широко распространенный характер кровавых репрессий».

Протесты вспыхнули по всему Ирану с 15 ноября после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин.

Начались жесткие репрессии, чтобы подавить инакомыслие, которое, по словам Amnesty, оставило 304 погибших, но Тегеран категорически отрицает это.

«Должны проводиться независимые и беспристрастные расследования этих убийств, и те, кто подозревается в организации и проведении этих убийств, должны быть привлечены к ответственности в ходе справедливых судебных разбирательств», - сказал Филип Лютер, директор Amnesty по исследованиям и пропаганде на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Amnesty International,обратилась к министру внутренних дел Ирана Абдолрезе Рахмани Фазли с именами всех 23 жертв, но не получила ответа.

Представители разведки и служб безопасности подвергли преследованиям и запугиванию семьи и родственников детей, что соответствует более широким попыткам государства заставить их не говорить открыто о смерти детей, заявили в Amnesty.

В заключении доклада содержится призыв к государствам-членам Совета по правам человека ООН провести расследование в отношении незаконного применения силы против безоружных демонстрантов и свидетелей, включая детей, в период с 15 по 19 ноября 2019 года.


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