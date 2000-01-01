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Идлиб не отразится на российско-турецких отношениях | Фото:05.03 15:31   MIGnews.com

Идлиб не отразится на российско-турецких отношениях

Российские эксперты выражают надежду на позитивный исход турецко-российских переговоров по Идлибу.

Эксперты сходятся во мнении, что сирийский вопрос не может бросить тень на турецко-российское сотрудничество, развивающееся по всем направлениям.

В преддверие встречи президентов Турции и России, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве, российские эксперты ответили на вопросы агентства «Анадолу».

Старший научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Нина Комаревцева привлекла внимание к тесным контактам турецкой и российской стороны.

«Позитивные связи последнего периода, позволили лидерам Турции и России находиться в постоянном контакте и при необходимости проводить телефонные разговоры. Это очень важно. Возможность доносить свою позицию и обсуждать стратегические вопросы – путь к достижение договоренностей и мира», - отметила Комаревцева.

Если поставить на одну чашу весов Идлиб, а на другую экономическое сотрудничество Турции и России – второе перевесит. Экономические, культурные, политические, геополитические отношения между странами важнее, чем временный идлибский кризис

По ее словам, последние события в Сирии стали очередным тестом на развитие турецко-российского взаимодействия.

Урегулирование идлибского кризиса зависит от этих двух стран, считает Комаревцева.

Касаясь значимости сегодняшней встречи лидеров Турции и России, эксперт сказала: «Встреча в Москве крайне важна для обмена мнениями по ситуации в Идлибе. Два лидера смогут найти выход из ситуации без ущерба двусторонним связям. При этом, нынешняя встреча может стать не последней по ситуации в Идлибе», - считает она.

Эксперт подчеркнула важность продолжения диалога Анкары и Москвы на различных уровнях.

Старший научный сотрудник российского Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин указал на приоритетность экономического взаимодействия двух стран.

«Если поставить на одну чашу весов Идлиб, а на другую экономическое сотрудничество Турции и России – второе перевесит. Экономические, культурные, политические, геополитические отношения между странами важнее, чем временный идлибский кризис», - сказал востоковед-арабист.

Эксперт также привлек внимание к потоку туристов из России в Турцию. «Россияне продолжают выбирать для отдыха Турцию. Этому нельзя мешать. Граждане России хотят посещать Турцию», - отметил Чупрыгин.

Россия и Турция в силах разрешить кризис в Идлибе, заявил, в свою очередь, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов.

«Я считаю, что Эрдоган и Путин смогут прийти к общему согласию по Идлибу, даже если интересы двух стран не совпадают», - сказал он.


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