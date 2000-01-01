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Иран и Россия: Вместе против санкций | Фото:05.03 16:08   MIGnews.com

Иран и Россия: Вместе против санкций

Посол Ирана в России Мехди Санаи в беседе с ИА ТАСС, отметив, что и Иран и Россия подвергаются санкциям США, сказал, что они должны консультироваться и сотрудничать друг с другом. "Тегеран и Москва должны найти общий механизм против санкций, чтобы минимально снизить воздействие санкций", - сказал он.

Комментируя договоренность о создании свободной торговой зоны между Евразийским экономическим союзом и Ираном, Санаи сказал, что переговоры по этому вопросу находятся уже на завершающей стадии.

Посол Ирана в РФ отметив, что стороны проведут 5-6 марта общую встречу сказал, что 14 заседание Ирана и России сконцентрирует свое внимание на финансировании крупных проектов, развитии сотрудничества в области транспорта, торговли электроэнергией и на вопросе упрощения условий двухсторонней торговли.

Указав на действия США в отношении СВПД, Санаи сказал, что несмотря на пессимизм западных государств ИРИ в процессе переговоров по СВПД продвинулась вперед и, безусловно, никогда не исключает вероятность нарушения Западом СВПД, особенно Америкой, поэтому Иран готов к любому сценарию.
По мнению иранского дипломата в случае срыва СВПД Америка окажется в изоляции.
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