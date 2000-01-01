05.03 15:04 MIGnews.com

Беги, беги - я заплачу

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Как сообщает Би-би-си, Южная Корея в четыре раза увеличила размер вознаграждения перебежчикам из КНДР, которые поделились важной информацией.Теперь они могут рассчитывать на получение 860 тысяч долларов США, если передадут властям Корейской Республики сведения, которые помогут усилить безопасность страны.Как объявило министерство объединения Республики Корея, военнослужащие КНДР, которые пересекут границу с оружием и военной техникой, от самолетов и танков до стрелкового оружия, также получат увеличенное денежное вознаграждение.В прошлом году президент Южной Кореи Пак Кын-Хе заявила:"Мы оставляем пути открытыми, здесь вы найдете надежду и новую жизнь, - заявила она. - Вам тоже должны быть доступны универсальные ценности: демократия, права человека, социальные выплаты".С 1950х годов, по подсчетам южнокорейских властей, из КНДР в Южную Корею бежали около 30 тыс. человек.Одним из них, вероятно, был Ким Чен Нам, сводный брат руководителя КНДР Ким Чен Ына, убитый13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур с помощью нервно-паралитического газа VX... Он подвергся атаке перед посадкой в самолет на пути в Макао. Малайзийская полиция арестовала четырех подозреваемых. В их числе две женщины, граждане Вьетнама и Малайзии, которые, как подозревает следствие, совершили атаку, и гражданин Северной Кореи. Ведется розыск еще семи граждан КНДР, возможно, причастных к убийству.Пхеньян, естественно, отверг какую-либо причастность к смерти Ким Чен Нама, обвинив Малайзию в фабрикации улик в сговоре с Южной Кореей.