Трамп возобновляет обещание уйти из Афганистана

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил свое обещание договориться о выводе войск из Афганистана, заявив, что у него нет желания убивать «сотни тысяч» в бесконечных боях.
В одном из своих немногих внешнеполитических пунктов в обращении к Конгрессу, посвященном исключительно партизанскому государству, Трамп объявил свое благословение на возобновление переговоров с боевиками Талибана.
«Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из которых абсолютно невинны», - заявил Трамп на совместном заседании Конгресса.
«Наша функция не состоит в том, чтобы служить другим нациям в качестве правоохранительных органов. Это лучшие в мире боевики, которые либо хотят сражаться, чтобы победить, либо вообще не сражаются», - сказал он.
«Мы работаем над тем, чтобы окончательно положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой».
Трамп долго сомневался в целесообразности сохранения войск за границей и называл войну в Афганистане, начатую после нападений 11 сентября 2001 года, кровопролитием.
Но в прошлом году он неожиданно заявил, что отменил ранее необъявленный саммит на президентском ретрите в Кэмп-Дэвиде с талибами из-за нападения, в результате которого погиб американец.
Позже он позволил ветерану переговоров США Залмай Халилзаду возобновить переговоры, которые в течение нескольких месяцев проходили в Катаре.
Согласно проекту соглашения, Соединенные Штаты выведут войска, а талибы пообещают не позволять экстремистам использовать Афганистан в качестве базы, а также начать переговоры с международно признанным правительством в Кабуле.
Талибы недавно предложили ограниченное сокращение насилия, ослабление позиции после того, как ранее отказались от любой атаки, которую они рассматривают как рычаг.