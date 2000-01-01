05.02 16:32 MIGnews.com

Трамп возобновляет обещание уйти из Афганистана

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Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил свое обещание договориться о выводе войск из Афганистана, заявив, что у него нет желания убивать «сотни тысяч» в бесконечных боях.В одном из своих немногих внешнеполитических пунктов в обращении к Конгрессу, посвященном исключительно партизанскому государству, Трамп объявил свое благословение на возобновление переговоров с боевиками Талибана.«Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из которых абсолютно невинны», - заявил Трамп на совместном заседании Конгресса.«Наша функция не состоит в том, чтобы служить другим нациям в качестве правоохранительных органов. Это лучшие в мире боевики, которые либо хотят сражаться, чтобы победить, либо вообще не сражаются», - сказал он.«Мы работаем над тем, чтобы окончательно положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой».Трамп долго сомневался в целесообразности сохранения войск за границей и называл войну в Афганистане, начатую после нападений 11 сентября 2001 года, кровопролитием.Но в прошлом году он неожиданно заявил, что отменил ранее необъявленный саммит на президентском ретрите в Кэмп-Дэвиде с талибами из-за нападения, в результате которого погиб американец.Позже он позволил ветерану переговоров США Залмай Халилзаду возобновить переговоры, которые в течение нескольких месяцев проходили в Катаре.Согласно проекту соглашения, Соединенные Штаты выведут войска, а талибы пообещают не позволять экстремистам использовать Афганистан в качестве базы, а также начать переговоры с международно признанным правительством в Кабуле.Талибы недавно предложили ограниченное сокращение насилия, ослабление позиции после того, как ранее отказались от любой атаки, которую они рассматривают как рычаг.