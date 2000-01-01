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ЕС пригрозил Израилю | Фото:05.02 13:58   MIGnews.com

ЕС пригрозил Израилю

Шаг Израиля к запуску сделки плана США и к аннексии Иудеи и Самарии не мог пройти без ответа - “Европейский Союз пригрозил Израилю,- пишет ИА Тацпит.

Во вторник верховный представитель ЕС Джозеф Боррелл заявил, что ЕС «полностью привержен трансатлантическому партнерству и ценит все усилия, чтобы помочь найти мирное разрешение израильско-палестинского конфликта».

«ЕС напоминает о своей приверженности согласованному решению о двух государствах, основанном на линиях 1967 года, с эквивалентными обменами земельными участками, как это может быть согласовано сторонами, как изложено в выводах Совета от июля 2014 года», - говорится в заявлении.

«Сделка века» США «отклоняется от этих международно согласованных параметров», считает ЕС, что соответствует российским возражениям по этому вопросу.

«Чтобы построить справедливый и прочный мир, нерешенные вопросы об окончательном статусе должны решаться путем прямых переговоров между обеими сторонами», - заявил ЕС, призвав обе стороны «возобновить участие и воздерживаться от любых односторонних действий, противоречащих международному праву, которые могут усугубить напряженность ".

ЕС «особенно обеспокоен» заявлениями Израиля о перспективе аннексии Иорданской долины и других районов Иудеи и Самарии, и подчеркнул, что он не признает суверенитет Израиля над «территориями, оккупированными с 1967 года».

«Шаги к аннексии, если они будут реализованы, не могут пройти без проблем», - угрожает ЕС.

Резкое заявление ЕС, по существу полностью отвергающее мирный план США, противоречит нескольким заявлениям европейских и арабских лидеров, в которых содержится осторожная поддержка этой инициативы


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