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ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом | Фото:05.02 12:55   MIGnews.com

ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом

«Баллонное подразделение» террористической организации ХАМАСа пригрозило начать запуск «аэростатов со слезоточивым газом» на израильскую территорию, то есть баллонов со слезоточивым газом.

В канистрах слезоточивого газа есть предохранитель, который при включении зажигает контейнер, выпускающий огромное количество слезоточивого газа и дыма в течение нескольких секунд после возгорания, пишет JewisPress.

Недавно террористы из сектора Газа модернизировали некоторые из своих «воздушных снарядов» - огромные связки цветных воздушных шаров с самодельными взрывными устройствами или самодельные бомбы - с помощью электронного механизма, позволяющего удаленно активировать их после пересечения границы с израильской территорией.

Ynet сообщила, что одна такая аэростатная бомба приземлилась в воскресенье возле железной дороги в южном израильском городе Нетивот, в результате чего сотрудники службы безопасности остановили поезда в этом районе, чтобы саперы могли обезвредить бомбу.


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