05.02 12:55 MIGnews.com

ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом

Поделиться

Все по теме

Комментарии





«Баллонное подразделение» террористической организации ХАМАСа пригрозило начать запуск «аэростатов со слезоточивым газом» на израильскую территорию, то есть баллонов со слезоточивым газом.В канистрах слезоточивого газа есть предохранитель, который при включении зажигает контейнер, выпускающий огромное количество слезоточивого газа и дыма в течение нескольких секунд после возгорания, пишет JewisPress.Недавно террористы из сектора Газа модернизировали некоторые из своих «воздушных снарядов» - огромные связки цветных воздушных шаров с самодельными взрывными устройствами или самодельные бомбы - с помощью электронного механизма, позволяющего удаленно активировать их после пересечения границы с израильской территорией.Ynet сообщила, что одна такая аэростатная бомба приземлилась в воскресенье возле железной дороги в южном израильском городе Нетивот, в результате чего сотрудники службы безопасности остановили поезда в этом районе, чтобы саперы могли обезвредить бомбу.