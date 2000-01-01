ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом
«Баллонное подразделение» террористической организации ХАМАСа пригрозило начать запуск «аэростатов со слезоточивым газом» на израильскую территорию, то есть баллонов со слезоточивым газом.
В канистрах слезоточивого газа есть предохранитель, который при включении зажигает контейнер, выпускающий огромное количество слезоточивого газа и дыма в течение нескольких секунд после возгорания, пишет JewisPress.
Недавно террористы из сектора Газа модернизировали некоторые из своих «воздушных снарядов» - огромные связки цветных воздушных шаров с самодельными взрывными устройствами или самодельные бомбы - с помощью электронного механизма, позволяющего удаленно активировать их после пересечения границы с израильской территорией.
Ynet сообщила, что одна такая аэростатная бомба приземлилась в воскресенье возле железной дороги в южном израильском городе Нетивот, в результате чего сотрудники службы безопасности остановили поезда в этом районе, чтобы саперы могли обезвредить бомбу.