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Анкара не согласна с доводами Москвы по Идлибу | Фото:05.02 15:30   MIGnews.com

Анкара не согласна с доводами Москвы по Идлибу

Анкара считает неверными утверждения российской стороны о том, что она не в силах полностью контролировать действия режима Башара Асада, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии прокомментировал ситуацию на северо-западе Сирии на встрече с главами ряда иностранных дипломатический миссий в Анкаре.

Чавушоглу отметил, что Анкара и Москва прилагают усилия к прекращению агрессивных действий сторонников Асада в Идлибской зоне деэскалации.

Многое в этом вопросе зависит от российской стороны, подчеркнул турецкий министр.

По его словам, Астанинский и Сочинский процессы пока еще не сошли на нет, однако серьезно подорваны.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не намерена игнорировать обстрелы своих наблюдателей в Идлибе. «Вооруженные силы Турции нанесли ответный удар в ответ на артиллерийский обстрел и так будет впредь», - отметил министр.


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