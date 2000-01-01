Анкара не согласна с доводами Москвы по Идлибу

Анкара считает неверными утверждения российской стороны о том, что она не в силах полностью контролировать действия режима Башара Асада, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии прокомментировал ситуацию на северо-западе Сирии на встрече с главами ряда иностранных дипломатический миссий в Анкаре.
Чавушоглу отметил, что Анкара и Москва прилагают усилия к прекращению агрессивных действий сторонников Асада в Идлибской зоне деэскалации.
Многое в этом вопросе зависит от российской стороны, подчеркнул турецкий министр.
По его словам, Астанинский и Сочинский процессы пока еще не сошли на нет, однако серьезно подорваны.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не намерена игнорировать обстрелы своих наблюдателей в Идлибе. «Вооруженные силы Турции нанесли ответный удар в ответ на артиллерийский обстрел и так будет впредь», - отметил министр.