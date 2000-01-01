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Швейцария возглавила рейтинг стран-налоговых убежищ | Фото: Thinkstock05.02 13:11   MIGnews.com

Швейцария возглавила рейтинг стран-налоговых убежищ

Согласно с рейтингом неправительственной организации Tax Justice Network, Швейцария и США – лидеры в списке стран-налоговых убежищ.

Традиционно Швейцария остается первой страной в рейтинге по объему капиталов, скрывающихся в стране и уровнем финансовой непрозрачности.

Наблюдения экспертов говорят, что в Соединенных Штатах за последние несколько лет значительно выросла доля экспорта оффшорных финансовых услуг – с 19,6 % (в 2015 году) до 22,3% (в 2016-ом).

"США по-прежнему непрозрачны, так как отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией, сохраняют "анонимные" юридические лица и трасты, активно предлагаемые в отдельных американских штатах", - заявили авторы рейтинга.

Также в организации отмечают, что, не оказывая информацию налоговым органам в других странах, США создали собственную систему сбора данных об активах американских граждан за границей (FATCA).

На третьем месте оказались Каймановы острова, на четвертом Гонконг, а затем , Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ и Гернси.
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