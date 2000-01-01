05.01 14:44 MIGnews.com

США объявят проиранскую иракскую милицию террористами

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США объявят поддерживаемую Ираном иракскую милициюСША заявили, что будут определять иракское ополчение Асаиба Аль-Хака и его лидеров в качестве террористической организации, поскольку она выступает в роли «насильственного представителя» Ирана.В пятницу Соединенные Штаты объявили, что они определили иракскую вооруженную группу а также двух ее лидеров в качестве террористической организации, назвав их доверенным лицом Ирана.Госсекретарь Майк Помпео заявил, что группа Асаиб Ахл аль-Хак и ее лидеры "являются насильственными представителями Исламской Республики Иран".Он добавил, что Кайс аль-Хазали , лидер Асаиба Ахл аль-Хака, и его брат Лаит аль-Хазали, высокопоставленная фигура в этой группе, «используют насилие и террор для усиления усилий иранского режима по подрыву суверенитета Ирака».Эта группа, которая является ополченцем-основателем иракского военизированного формирования «Хашд аш-Шааби», также известного как «Силы народной мобилизации», поддерживается Силой исламского революционного корпуса Ислама Кудса, лидер которой Касем Солеймани был убит в результате авиаудара США в Ираке по Ираку.Лидер Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис также был убит во время пятничного удара.Отметим, что Государственный департамент считает, что Асаиб Ахл аль-Хак "активно финансируется и обучается" силами Кудса и взял на себя ответственность за более чем 6000 нападений на Соединенные Штаты и силы коалиции с момента их создания в 2006 году.Сила Кудс, элитный корпус, участвующий в зарубежных операциях, также была санкционирована Соединенными Штатами, согласно государственному департаменту.Сулеймани был самым влиятельным военным командующим Ирана, руководил крупномасштабными операциями в Сирии, Ираке и на всем Ближнем Востоке.Кейс и Лейт аль-Хазали уже были подвергнуты санкциям со стороны США в прошлом месяце за их предполагаемую роль в убийстве антиправительственных демонстрантов в Ираке.Таким образом, министерство финансов США заморозило все их активы в США и запретило американцам вести с ними бизнес.После пятничного удара Кайс аль-Хазали приказал своим бойцам быть «в состоянии повышенной готовности к предстоящей битве и великой победе».«Цена за кровь для погибшего военачальника Абу Махди аль-Мухандиса - это полное прекращение американского военного присутствия в Ираке», - сказал лидер ополчения.