05.01 13:37 MIGnews.com

Иран нервничает

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Иранские СМИ, с ссылкой на израильское издание"Едиот Ахронот", сообщают о прошедшей в Аммане конференция с целью содействия распространению иврита в арабских странах.Согласно этой публикации, в университетах арабских государств должны быть продолжены исследования, посвященные истории изучения иврита. Для Ирана убийственным фактом оказались намерения ОАЭ, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Бахрейна возобновить связи с Израилем в той или иной форме.В Иране считают, что движение этих арабских стран по пути нормализации отношений с Израилем является предательством палестинских идеалов, т.к. палестинские территории были оккупированы «фальшивым сионистским режимом» на основе соглашения некоторых западных стран, в том числе Британии.Вместе с тем Иран поддерживает действия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое « из-за отсутствия исторического прошлого» удалила название Израиль из учебников для палестинских детей, в Иордании.Правителей ИРИ не смущает то, что их страна состоит вместе с Израилем в такой организации как ООН и в силу подписанных при вступление в ООН обязательств не может призывать к уничтожению другого государства, в данном случае – Израиля.