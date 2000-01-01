04.11 11:03 MIGnews.com

Хаменеи исключает переговоры с США

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье, за день до 40-й годовщины кризиса с заложниками в посольстве США в Тегеране, вновь исключил переговоры с Вашингтоном.«Те, кто видит в переговорах с США решение всех проблем, безусловно, ошибаются», - сказал аятолла во время речи по случаю годовщины, сообщает его официальный сайт.«Ничего не выйдет из разговоров с США, потому что они определенно и определенно не пойдут на уступки».4 ноября 1979 года, менее чем через девять месяцев после свержения иранского шаха, поддержанного Америкой, студенты наводнили комплекс посольств, чтобы потребовать от США сдать свергнутого правителя после того, как он был помещен в больницу США.Потребовалось целых 444 дня, чтобы кризис закончился освобождением 52 американцев, но США разорвали дипломатические отношения с Ираном в 1980 году, и с тех пор связи были заморожены.Отметим, что Хаменеи, однако, сказал, что иранско-американские "споры" начались не с захвата посольства.«Это восходит к перевороту 1953 года, когда США свергли национальное правительство - которое допустило ошибку, доверяя США - и установило его коррумпированное и марионеточное правительство в Иране», - говорится в его аккаунте в Twitter на английском языке,- сообщает Аль-МониторЭтот организованный ЦРУ государственный переворот при поддержке Великобритании сверг чрезвычайно популярного премьер-министра Мохаммеда Моссадега, который призвал к национализации иранской нефти.В результате переворота было восстановлено правление последнего шаха страны, Мухаммеда-Реза Пахлави, который бежал из страны в августе 1953 года после попытки уволить Моссада.Напряженность вновь обострилась между Тегераном и Вашингтоном с тех пор, как президент США Дональд Трамп отозвал свое ядерное соглашение 2015 года в Иране и возобновил односторонние санкции.Хаменеи назвал переговоры Северной Кореи с США признаком ненадежности Вашингтона, написав в Твиттере, что «они фотографировали и хвалили друг друга, но американцы даже не сняли санкции.«Вот как они ведут переговоры; они скажут, что мы поставили вас на колени и не пойдем на уступки в конце».