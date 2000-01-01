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Прорыв в газовом контракте Египет-Израиль | Фото:04.11 14:37   MIGnews.com

Прорыв в газовом контракте Египет-Израиль

Важный контракт, который был подписан в феврале 2018 года между Израилем и Египтом, застопорился, когда компании попытались заключить сделку по выкупу доли вовлеченных партнеров.

По сообщению агентства Рейтер, в воскресенье участвующие компании заявили, что египетские и израильские компании взяли под свой контроль газопровод между Израилем и Египтом.

Тель - Авивсквя фондовая биржа выступила с заявлением, в воскресенье о том , что право собственности на подводном трубопроводе будет передано в совместное предприятие между американской фирмой Noble Energy, израильской компанией Дelek и их египетским партнером East Gas Co. Это предприятие, называется EMED, оно купит 39-процентную долю в подводном трубопроводе у EMG за 518 миллиардов долларов.

Delek и Noble являются ключевыми партнерами в израильских газовых месторождениях Левиафан и Тамар на его средиземноморском побережье. Они согласились продать газ стоимостью около 20 миллиардов долларов Dolphinus Holdings в Египте.

"Закрытие сделки EMG знаменует начало новой эры для израильского энергетического рынка - переход Израиля на статус регионального экспортера природного газа", - сказал генеральный директор Delek Drilling Йосси Абу.
.
"Импорт израильского газа - это шаг к нормализации отношений между Тель-Авивом и Каиром", - говорит Диана Альгхул из New Arab.

Отметим, что в последние несколько лет отношения между Тель-Авивом и Каиром накаляются, особенно после того, как президент Абдель Фаттах ас-Сиси в 2014 году захватил власть в результате переворота.


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