04.11 14:37 MIGnews.com

Прорыв в газовом контракте Египет-Израиль

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Важный контракт, который был подписан в феврале 2018 года между Израилем и Египтом, застопорился, когда компании попытались заключить сделку по выкупу доли вовлеченных партнеров.По сообщению агентства Рейтер, в воскресенье участвующие компании заявили, что египетские и израильские компании взяли под свой контроль газопровод между Израилем и Египтом.Тель - Авивсквя фондовая биржа выступила с заявлением, в воскресенье о том , что право собственности на подводном трубопроводе будет передано в совместное предприятие между американской фирмой Noble Energy, израильской компанией Дelek и их египетским партнером East Gas Co. Это предприятие, называется EMED, оно купит 39-процентную долю в подводном трубопроводе у EMG за 518 миллиардов долларов.Delek и Noble являются ключевыми партнерами в израильских газовых месторождениях Левиафан и Тамар на его средиземноморском побережье. Они согласились продать газ стоимостью около 20 миллиардов долларов Dolphinus Holdings в Египте."Закрытие сделки EMG знаменует начало новой эры для израильского энергетического рынка - переход Израиля на статус регионального экспортера природного газа", - сказал генеральный директор Delek Drilling Йосси Абу."Импорт израильского газа - это шаг к нормализации отношений между Тель-Авивом и Каиром", - говорит Диана Альгхул из New Arab.Отметим, что в последние несколько лет отношения между Тель-Авивом и Каиром накаляются, особенно после того, как президент Абдель Фаттах ас-Сиси в 2014 году захватил власть в результате переворота.