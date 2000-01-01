04.11 13:55 MIGnews.com

Турция: боевиков отправят "по домам"

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что спустя «некоторое время» Анкара отправит боевиков запрещённой на территории России группировки ИГ обратно в страны происхождения.Мы не собираемся оставлять их до конца времён, у нас отель для ИГ. Мы отправим задержанных боевиков обратно в их страны через некоторое время, — сказал Сойлу. Об этом сообщает "Рамблер".Сойлу добавил, что боевики, примкнувшие к террористам, останутся в Турции "на некоторое время". "Потом мы отправим их обратно в их страны", - сказал он.По его словам, некоторые западные страны, такие как Британия или Нидерланды, лишили гражданства некоторых боевиков. "Они нашли легкий выход. Они сказали: "Мы отбираем его гражданство, теперь это ваша проблема". Но это неприемлемо, с нашей точки зрения, это полная безответственность. А нам что, по-вашему, делать с вашим террористом?" - говорит он.Правительство Турции неоднократно призывало европейские страны, выходцы из которых присоединились к боевикам в Сирии и Ираке, а затем оказались взяты под стражу, забрать их обратно на родину.Отметим, что согласно некоторым источникам, МВД Турции приняло решение, что будет высылать лишенных гражданства боевиков в страну их происхождения вне зависимости от наличия у них на данный момент гражданства этой страны.