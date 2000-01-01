04.11 16:51 MIGnews.com

Зачем палестинские бизнесмены едут в Россию

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В рамках усилий по достижению экономического разъединения с Израилем и поиску новых рынков палестинская делегация посетит Россию в ноябре с целью расширения двусторонней торговли.Палестинское правительство продолжает искать новые рынки для экспорта своей продукции и импорта сырья в качестве альтернативы израильским. России рынок привлек к себе инициативу, особенно в связи с российско-палестинскими политическими отношениями, которык развивались на протяжении последних нескольких лет.Поиск новых рынков является частью стратегического плана правительства , объявленного в мае, по достижению экономического разъединения с Израилем.Отметим, что объем торговли между Россией и палестинцами в настоящее время ограничен и составляет 41 миллион долларов за последние три года, согласно официальной статистике Палестины, копию которой Аль-Монитор получил. Российский экспорт на палестинские территории в основном сосредоточен на пшенице, пищевом масле, сырой нефти и строительных материалах, в то время как палестинцы экспортируют в Россию некоторые сельскохозяйственные продукты.Азми Абдель Рахман, генеральный директор Генерального директората по планированию и политике Министерства национальной экономики Палестины, сказал Al-Monitor: «Российский рынок имеет большое экономическое значение для палестинцев, особенно для палестинского экспорта и импорта сырья. [на палестинские территории]. "Он пояснил, что за последние три года товарооборот увеличился, и что экспорт палестинцев в Россию в 2016 году достиг 400 000 долларов, тогда как экспорт России на палестинские территории составил 7,5 миллионов долларов. Он добавил, что экспорт Палестины в Россию увеличился до 781 000 долларов в 2017 году и сократился до 200 000 в 2018 году, тогда как экспорт России на палестинские территории достиг 15 миллионов долларов в 2017 году и 17 миллионов долларов в 2018 году.Абдель Рахман отметил, что палестинский экспорт в Россию сосредоточен на сельскохозяйственной продукции, в то время как палестинцы импортируют из России пшеницу, сырую нефть, строительные материалы и изделия из древесины. Он отметил, что 20 ноября в России будут подписаны три соглашения в области таможни и обмена информацией, а также еще одно соглашение с Палестинской ассоциацией предпринимателей.Предполагаемое соглашение по таможенным вопросам, положения которого были разработаны в ноябре 2018 года, направлено на освобождение некоторых палестинских экспортеров в Россию и Евразию от таможенных пошлин. Выступая в беседе с «Аль-Монитор» на условиях анонимности, официальный представитель российского посольства в Рамалле заявил, что совместный комитет рассмотрит просьбу Палестины к России о финансировании промышленной зоны в Наблусе.Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе 8 августа обсудил с послом России в Палестинской автономии (ПА) Гочей Буачидзе возможность создания промышленной зоны в Наблусе при поддержке России и с целью стимулирования палестинской экономики.Джамал Джавабрех, генеральный секретарь Федерации палестинских торгово-промышленных палат и сельского хозяйства, заявил Al-Monitor, что в ходе визита в Россию, в которой он будет участвовать, речь пойдет о финансировании промышленной зоны в Наблусе и новых российских рынках для Палестинский экспорт, особенно промышленная и сельскохозяйственная продукция.Обе стороны подписали в ноябре 2018 года «дорожную карту», предназначенную для развития торгово-экономического сотрудничества на 2019–21 годы, оказания помощи коммерческим предприятиям в двух странах и стимулирования экономической деятельности палестинских и российских компаний.В беседе с «Аль-Монитором» Самир Абдулла, старший научный сотрудник Палестинского института исследований экономической политики - МАС, сказал, что ПА желает извлечь выгоду из растущих политических отношений с Россией, чтобы стимулировать торговый обмен. Это особенно верно, поскольку ПА убеждена в том, что Россия может оказать давление на Израиль, чтобы не дать ему противостоять угрозам, препятствующим экспорту палестинских товаров и импорту.Он пояснил, что самой большой проблемой, с которой сталкиваются палестинцы, является жесткая конкуренция, с которой палестинские товары столкнутся на российском открытом рынке. Он выразил надежду, что соглашение об освобождении палестинских товаров от таможенных сборов в России увеличит торговый обмен между двумя странами.