04.10 16:11 MIGnews.com

Власти ПА обсуждают «развод» с израильской экономикой

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Делегация должностных лиц Палестинской администрации (ПА) отправилась в Египет, чтобы обсудить план ПА об отделении от израильской экономики после решения лидера ПА Махмуда Аббаса и его последующих заявлений об отмене ПА соглашений, подписанных с Израилем, включая Парижские экономические соглашения.Идея экономического отделения ПА от Израиля недавно стала стратегической целью Аббаса и премьер-министра ПА Мохамеда Иштайе.Иштайе, уже, сформулировал программу «100 дней» для экономической независимости ПА, которая считается флагманской программой его правительства.В рамках реализации плана делегация встретится с египетскими министрами и специалистами из различных областей, после того как они посетят Ирак и Иорданию и обсудят те же вопросы.Эта делегация особенно многочисленна, и одной из ее целей является изучение путей экономического сотрудничества в качестве альтернативы соглашениям с Израилем.Правительство ПА уже несколько раз заявляло, что будет действовать, чтобы отделить свою экономику от Израиля, и даже объявляло, что началась подготовка к обмену шекелей на другую валюту, евро или доллары.В последние дни правительство также просило Израиль рассмотреть возможность импорта топлива из Ирака. «Мы ждем, что израильское правительство ответит на этот запрос», - сказал представитель TPS .Чиновники ПА уже посетили Иорданию и обсудили возможность сделать порт Акабы основным портом для импорта товаров для рынка ПА вместо израильских морских портов Хайфа и Ашдод.Кроме того, высокопоставленная делегация также посетила Ирак и обсудила возможность импорта топлива и энергоносителей вместо того, чтобы полагаться на Израиль.Правительство ПА также изучает возможность перевода пациентов-больных из ПА в арабские страны, а не в больницы в Израиле. Согласно израильским источникам, такой шаг может привести к убыткам Медицинского центра Хадасса до 100 млн шекелей в год.Власти ПА также приступили к работе над семинаром по поощрению инвестиций на своей территории, который будет проходить в Каире в этом году.