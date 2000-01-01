04.10 14:34 MIGnews.com

Французский план переговоров в целом приемлем

Поделиться

Все по теме

Комментарии





План переговоров, представленный президентом Франции Эммануилу Макрону в США и Иране, в целом приемлем для Исламской Республики, заявил президент Хасан Рухани в среду на заседании правительства, которое транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению,-передает AFPОн сказал, что в плане необходимо изменить некоторые формулировки, которые потребуют от Ирана не преследовать цели получить ядерное оружие и не содействовать безопасности региона и его водных путей, в то время как Вашингтону придется снять все санкции. Это также позволило бы Ирану немедленно возобновить продажи нефти.Но Рухани также сказал кабинету министров, что смешанные сообщения о санкциях, полученных от Соединенных Штатов во время его участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на прошлой неделе, подорвали возможность переговоров.Он сказал, что для президента США Дональда Трампа недопустимо публично заявлять, что он усилит санкции, в то время как европейские державы сказали Ирану в частном порядке, что он готов вести переговоры.«Американский президент в двух случаях ... прямо заявил, что мы хотим усилить санкции. Я сказал этим европейским друзьям, какую часть мы должны принять? Должны ли мы принять ваше слово, что вы говорите, что Америка готова? »- сказал Рухани.«Или слова президента Америки, который за 24 часа дважды прямо сказал ... что я хочу усилить санкции? У [европейцев] не было четкого ответа ».По словам Рухани, европейские державы продолжают прилагать усилия для организации переговоров. Германия, Великобритания и Франция были в числе подписавших Иранский ядерный договор 2015 года с мировыми державами, который Трамп покинул в прошлом году.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что четырехуровневый план переговоров Макрона «представлен его словами и не содержит наших точек зрения», но эта работа будет продолжена.«Необходимо, чтобы эти переговоры продолжались до тех пор, пока вопросы не будут представлены четко. Мы продолжим эти контакты », - цитирует Зарифа официальное информационное агентство IRIB, настаивая на том, что Иран не преследует цели получить ядерное оружие.Кроме того, верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран будет продолжать сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки 2015 года, пока не достигнет «желаемого результата», согласно его официальному сайту.«Мы продолжим сокращение обязательств и должны продолжать действовать с полной серьезностью», - заявил он на встрече командиров элитной Революционной гвардии.Отметим, что официальные лица Ирана заявили, что будут сокращать свои обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока оставшиеся подписавшие стороны полностью не выполнят свои обязательства.