Средство Макропулоса

04.06 18:17 MIGnews.com

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Белые красивые зубы – общепринятый признак молодости. Чем светлее эмаль, тем сильнее сияет улыбка, тем привлекательнее и моложе выглядит человек. Хорошо, когда эмаль от природы светлая, и никакие кофе, чай и сигареты на нее не влияют. Но это что-то из области фантастики. С течением жизни зубы темнеют, и некоторые из изначально не очень белых, становятся совсем далекими от совершенства.Какое отбеливание выбрать? Кому оно не нужно? Как поддерживать желаемый цвет эмали? На вопросы отвечает владелец стоматологической клиники, доктор Виктор Шнайдер.Чаще всего, когда люди приходят ко врачу и говорят, что им нужно отбеливание, им нужна просто чистка зубов от внешних загрязнений: пятен, грязи, никотина. Я говорю о профессиональной чистке зубов, когда сначала снимается зубной камень, а потом зубы чистят специальной пастой. Вроде такое можно сделать и дома? Кроме того, что щеточками с пастой невозможно обработать пространство между зубами. А промежутки между зубами как раз и дают впечатление чистоты и опрятности. Тут мы используем агрегат Prophy Jet . Он как пескоструй гонит под давлением смесь воды и мелкодисперсного порошка, убирая абсолютно все загрязнения, вычищая идеально между зубов. Получается совершенно другой вид даже без отбеливания.Во-первых, тем, кому чистка зубов не принесла желаемого результата. Во-вторых, часто зубы бывают от природы темные, а человек хочет светлые.Любое отбеливание, как бы его не называли, основано на пироксиде. Принцип простой – выделяется кислород, который заходит в канальцы зубной эмали, и она отбеливается.Существуют несколько видов этих средств. То есть состав один и тот же, только концентрация пироксида разная. В аптеках, например, вы не найдете пироксид выше 6 процентов. Больше в аптеках продавать запрещено. Почему? Потому что от пироксида в высокой концентрации могут быть сильные ожоги. Поэтому, когда мы используем пироксид больше 16 процентов, то делаем защиту десен - покрываем их специальным составом типа композита из тонкого шприца, он застывает под синим светом, и после этого уже наносим другие средства.Методики отбеливания бывают разные. Я пользуюсь ObioD-Sense. По этой технологии сначала наносится состав, который готовит зубы к отбеливанию, а потом уже пироксид. Все рекламируемые способы отбеливания: лазерное, ультрафиолетовое - только способы активации пироксида.Если мы, предположим, начали отбеливать зубы с позиции А4 по шкале Вита, а это довольно темный цвет, мы можем прийти к позиции A2-A1. К позиции А4 он потом уже не вернется, он вернется к А2,5 в течение где-то восьми месяцев, если не делать поддерживающие процедуры.Сложно делать отбеливание на так называемые тетрациклиновые зубы, хотя я с этим успешно справляюсь. Если посмотреть на зуб, то, отступя 2-3 миллиметра от шейки зуба и выше, иногда можно увидеть горизонтальную темную полосу. Она образовывается в тех случаях, когда ребенку в момент формирования постоянных зубов, в возрасте около 3-4-х лет, давали антибиотики тетрациклинового ряда. Эти тетрациклиновые зубы тоже можно отбелить. Полосы не совсем исчезнут, но результат будет очень ободряющий.• Коронки не отбеливаются. Отбелить мы можем только эмаль. Это значит, что если у человека есть замечательная, идеально подобранная по цвету коронка в переднем зубном отделе, а он, когда ее делал, не рассчитывал на отбеливание, то тут будет проблема. Если же мы предполагаем, что будем делать коронки и решаем сделать отбеливание заранее, а коронки потом сделать в цвет свежеотбеленных зубов, то надо понимать, что зубы начнут постепенно темнеть. То есть разница в цвете все равно образуется. Конечно, предпочтительнее все же сначала сделать отбеливание, а уже потом коронку, чем попытаться отбелить зубы, когда коронка уже готова. Потому что изменения будут идти медленно, плюс есть всякие поддерживающие процедуры.• Пломбы тоже не отбеливаются. Поэтому, если есть пломбы на передних зубах, то эмаль посветлеет, а пломбы останутся темными.Если пациент заранее сделал полную чистку зубов, это одно, он приходит уже подготовленный. Если нет, то чистку делаю я. И это предпочтительнее, потому что в процессе могут обнаружиться дефекты, а если есть кариес на передних зубах, то сначала нужно его вылечить, а потом уже отбеливать. Поэтому мы сначала приводим рот в порядок, делая заранее пломбы немного светлее, и потом уже приступаем к отбеливанию. Тут уже начинается игра цвета, потому что стоит задача максимально точно подобрать оттенок. Мы должны понимать, что отбеливание зубов не вечное. Не бывает так, что сегодня вы зубы отбелили, и они остались как после процедуры на всю оставшуюся жизнь. Это не так. Чтобы максимально продлить жизнь отбеливанию, я даю пациентам поддерживающий состав вместе со специальными капами, который раз в несколько месяцев нужно использовать дома. Это очень просто и эффективно.На самом деле это совершенно безболезненно, единственное неудобство – надо сидеть полтора часа с открытым ртом, хотя и тут все не так страшно – я применяю специальный держатель, который позволяет фиксировать губы открытыми. Могут быть неприятные ощущения, небольшая чувствительность после процедуры, но она проходит довольно быстро. Тем более, что после отбеливания мы обрабатываем зубы гелем, предотвращающим чувствительность.Совершенно верно! После отбеливания очень важно несколько дней соблюдать так называемую белую диету – никакой свеклы, красного вина, кофе, черного чая, помидоров и моркови. До тех пор, пока канальцы после обработки еще приоткрыты, туда не должно попасть ничего красящее, это испортит всю работу. Но самое ужасное для отбеливания это сигареты.Чем светлее зубы, тем моложе человек выглядит. Это признак и маркер молодости. Ко мне часто обращаются как молодые люди, так и пациенты в возрасте. Если у них свои хорошие зубы, но темные, то после отбеливания они выглядят просто великолепно, а их обладатели гораздо моложе. И теперь они раз в год приходят ко мне на отбеливание, и им очень нравится результат.