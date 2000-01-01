04.06 17:12 MIGnews.com

Половина израильтян поддерживает аннексию

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Согласно новому опросу, опубликованному Институтом демократии Израиля, пятьдесят процентов израильтян поддерживают аннексию, половина из них - только при поддержке США.Почти 31% против аннексии, в то время как остальные не определились.Несмотря на то, что большинство высказалось в поддержку предложения Нетаньяху, реализация его плана, скорее всего, приведет к новой интифаде, считают 58% опрошенных израильтян.Последняя палестинская интифада, известная как«Вторая интифада», вспыхнула в начале 2000-х годов. Тогда более 1000 израильтян погибли в результате волны взрывов смертников и других террористических атак.Последний опрос, в ходе которого были опрошены 771 взрослый в конце мая, последовал за предупреждениями соседей Иордании и других стран против аннексии.Председатель ПА Махмуд Аббас неоднократно угрожал разорвать все связи в сфере безопасности с Израилем, если аннексия будет продолжена, одновременно пытаясь сплотить международное сообщество в пользу палестинцев.По мнению аналитиков, прекращение такого сотрудничества может угрожать относительному спокойствию на Западном берегу, где проживают 2,7 миллиона палестинцев и 450 000 израильтян.Последние живут в поселениях, которые многие считают незаконными по международному праву, но были признаны Соединенными Штатами в ноябре.Эксперты говорят, что у израильского правительства есть узкая возможность продвинуться вперед с аннексией, до президентских выборов в США в ноябре, когда Трамп, возможно, покинет свой офис.