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`Шаг вперед – два назад` – опыт ФРГ | Фото:04.06 15:50   MIGnews.com

"Шаг вперед – два назад" – опыт ФРГ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила:

"В Западной Европе отмечено снижение числа новых случаев заражения — снижение не резкое, но стабильное. Речь всё ещё идёт о довольно больших цифрах, но с каждым днём заболевающих всё меньше".

В то же время специалисты предупреждают: резкое ослабление карантина грозит новой волной коронавируса. "Шаг вперёд, два назад", — так некоторые эксперты охарактеризовали опыт ФРГ. Германия одной из первых в Европе позволила своим гражданам вернуться в бары и уже заявила о скором открытии национальных границ.

При этом в Гёттингене, на юге земли Нижняя Саксония, вновь закрывают школы: после нескольких семейных торжеств коронавирус обнаружен у 35 человек. Более трети из 160 помещённых на карантин — дети и подростки.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что "Главный фактор риска - возраст. Далее – пол. Риск заболевания выше у жителей городов, чернокожих и представителей этнических меньшинств. Нам еще предстоит много работы, чтобы выяснить почему и как различные факторы риска связаны между собой".

Тем временем, в Великобритании зафиксирован самый низкий показатель недельной смертности инфицированных с марта. Цифры всё ещё значительные: это 2,872 заболевших.


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