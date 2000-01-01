04.06 15:50 MIGnews.com

"Шаг вперед – два назад" – опыт ФРГ

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила:"В Западной Европе отмечено снижение числа новых случаев заражения — снижение не резкое, но стабильное. Речь всё ещё идёт о довольно больших цифрах, но с каждым днём заболевающих всё меньше".В то же время специалисты предупреждают: резкое ослабление карантина грозит новой волной коронавируса. "Шаг вперёд, два назад", — так некоторые эксперты охарактеризовали опыт ФРГ. Германия одной из первых в Европе позволила своим гражданам вернуться в бары и уже заявила о скором открытии национальных границ.При этом в Гёттингене, на юге земли Нижняя Саксония, вновь закрывают школы: после нескольких семейных торжеств коронавирус обнаружен у 35 человек. Более трети из 160 помещённых на карантин — дети и подростки.Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что "Главный фактор риска - возраст. Далее – пол. Риск заболевания выше у жителей городов, чернокожих и представителей этнических меньшинств. Нам еще предстоит много работы, чтобы выяснить почему и как различные факторы риска связаны между собой".Тем временем, в Великобритании зафиксирован самый низкий показатель недельной смертности инфицированных с марта. Цифры всё ещё значительные: это 2,872 заболевших.