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Саудовская Аравия и Россия контролируют нефть | Фото:04.06 14:55   MIGnews.com

Саудовская Аравия и Россия контролируют нефть

Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения о расширении своих сокращений добычи нефти и призывают других производителей выполнить свои обязательства.

В преддверии встречи ОПЕК + два крупнейших производителя в альянсе говорят другим, что они должны придерживаться согласованных руководств по добыче или рискнуть вернуться к рыночному хаосу апреля, когда цены на нефть достигли рекордных минимумов.

Сотрудник одной из делегаций ОПЕК сообщил СМИ, что между Саудовской Аравией и Россией существует соглашение о продлении исторической сделки по сокращению баррелей в размере 9,7 млн. баррелей минимум на один месяц с регулярным ежемесячным обзором, но это зависит от того, сохранят ли все страны ОПЕК + свои обещания на текущих уровнях производства.

«Между Саудовской Аравией и Россией нет никаких споров», - сказал чиновник. «Они придерживаются правил и хотят оказать давление, чтобы все члены ОПЕК + сделали то же самое».

Считается, что большинство других стран ОПЕК + готовы придерживаться апрельских сокращений в течение длительного периода. Нигерия и Ирак рассматривают предложения по более строгому соблюдению.

«Виртуальная» встреча ОПЕК + все еще может состояться 9 июня, как было запланировано. У Саудовской Аравии есть дополнительные рычаги для ведения переговоров в дополнительных 1 миллионах баррелей, которые она добровольно сократила, что может быть восстановлено в конце этого месяца.

Цены на сырую нефть, которые на этой неделе превысили 40 долл. за баррель, частично из-за надежд на то, что снижение будет продолжено, отразили позднюю неопределенность и упали до чуть более 39 долл.

Нефтяные эксперты не ожидают, что переговоры о соблюдении сорвут долгосрочную сделку ОПЕК +. «Соблюдение - это всегда проблема, но все хотят избежать любой нестабильности», - сказал Робин Миллс, исполнительный директор QamarEnergy. «Это настоящее достижение - получить 40 долларов по сравнению с тем, что было несколько недель назад».


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