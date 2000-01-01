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Цезарь угрожает пособникам режима Асада | Фото:04.06 16:50   MIGnews.com

Цезарь угрожает пособникам режима Асада

Закон о гражданской защите Цезаря Сирии, который получил двухпартийную поддержку в Конгрессе в декабре, предусматривает санкции против сирийских войск и других лиц, ответственных за злодеяния, совершенные во время гражданской войны в Сирии, и финансирование расследований военных преступлений и судебных преследований. Президент Дональд Трамп позже подписал Закон о государственной обороне, который включает в себя закон Цезаря.

Цезарь - это кодовое имя сирийского судебно-медицинского фотографа, который сделал тысячи фотографий жертв пыток и других злоупотреблений и вывез их контрабандой из страны. Снимки, сделанные между 2011 и 2013 годами, были переданы правозащитникам, наглядно демонстрируют масштабы жестокого правления сирийского режима.

В законе прописаны санкции к тем, кто оказывает поддержку «военным усилиям режима Асада» в войне, и предоставляет полномочия государственному секретарю США для поддержки организаций, собирающих доказательства и преследующих тех, кто совершил военные преступления в Сирии.

Специалисты считают, что принятие закона дает США еще один способ наказать Башара Асада и его союзников. Вашингтон уже ввел санкции против Асада и ряда его высших должностных лиц, но новые полномочия позволяют преследовать также и иностранные компании, если выяснится, что они поддерживают репрессии.


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