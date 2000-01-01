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ПА отказывается от соглашения по налогам с Израилем | Фото:04.06 13:35   MIGnews.com

ПА отказывается от соглашения по налогам с Израилем

В среду палестинцы заявили, что они не принимают налоговые сборы, взимаемые Израилем от их имени, - эскалация мер в знак протеста против плана Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега.

Налоги, управляемые Израилем в соответствии с соглашениями 90-х годов, составляют более половины бюджета Палестинской администрации. Палестинцы отказались от получения денег в течение нескольких месяцев в прошлом году после того, как Израиль урезал суммы в отместку за их финансирование семей террористов.

В связи с тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прошлом месяце включил в повестку дня вопрос о присоединении еврейских поселений на Западном берегу и долины реки Иордан, председатель ПА Махмуд Аббас объявил двусторонние сделки недействительными.

Ибрагим Мельхем, представитель палестинского правительства, заявил, что он отказался от майских налоговых сборов «в соответствии с решением руководства о прекращении всех форм координации с Израилем».

Министерство финансов Израиля отказалось от комментариев.

Не было сразу ясно, как ПА, экономика которой уже сильно пострадала от кризиса коронавируса, могла бы функционировать, если бы она продолжала обходиться без ежемесячных налогов в размере около 190 млн.

Аббас ранее заявлял, что его силы безопасности прекратят помогать Израилю пресекать насилие на Западном берегу, на территориях, где палестинцы при международной поддержке стремятся получить государственность.

Мирные переговоры Аббаса с Израилем зашли в тупик в 2014 году, также он бойкотирует администрацию Трампа из-за предполагаемой предвзятости.

Вместе с тем эксперты считают, что Израиль и Соединенные Штаты, предпочитают, чтобы ПА оставалась на плаву, а не возвращалась под полное израильское управление палестинцами на Западном берегу.


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