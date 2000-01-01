04.06 13:35 MIGnews.com

ПА отказывается от соглашения по налогам с Израилем

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В среду палестинцы заявили, что они не принимают налоговые сборы, взимаемые Израилем от их имени, - эскалация мер в знак протеста против плана Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега.Налоги, управляемые Израилем в соответствии с соглашениями 90-х годов, составляют более половины бюджета Палестинской администрации. Палестинцы отказались от получения денег в течение нескольких месяцев в прошлом году после того, как Израиль урезал суммы в отместку за их финансирование семей террористов.В связи с тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прошлом месяце включил в повестку дня вопрос о присоединении еврейских поселений на Западном берегу и долины реки Иордан, председатель ПА Махмуд Аббас объявил двусторонние сделки недействительными.Ибрагим Мельхем, представитель палестинского правительства, заявил, что он отказался от майских налоговых сборов «в соответствии с решением руководства о прекращении всех форм координации с Израилем».Министерство финансов Израиля отказалось от комментариев.Не было сразу ясно, как ПА, экономика которой уже сильно пострадала от кризиса коронавируса, могла бы функционировать, если бы она продолжала обходиться без ежемесячных налогов в размере около 190 млн.Аббас ранее заявлял, что его силы безопасности прекратят помогать Израилю пресекать насилие на Западном берегу, на территориях, где палестинцы при международной поддержке стремятся получить государственность.Мирные переговоры Аббаса с Израилем зашли в тупик в 2014 году, также он бойкотирует администрацию Трампа из-за предполагаемой предвзятости.Вместе с тем эксперты считают, что Израиль и Соединенные Штаты, предпочитают, чтобы ПА оставалась на плаву, а не возвращалась под полное израильское управление палестинцами на Западном берегу.