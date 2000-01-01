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Трамп подписал Закон об образовании `Никогда больше` | Фото:04.06 11:56   MIGnews.com

Трамп подписал Закон об образовании "Никогда больше"

Президент США Дональд Трамп подписал закон об образовании «Никогда больше», сообщила JNS, расширив финансирование и образовательную миссию Мемориального музея Холокоста в США ( USHMM ).

Законопроект требует, чтобы USHMM создавал учебные материалы с целью повышения осведомленности о Холокосте и его значении среди учителей по всей стране. Для этой цели 2 млн. Долл. США будут ежегодно присуждаться Фонду Программы помощи в образовании Холокоста USHMM ежегодно Казначейством США с 2020 по 2024 год.

Кроме того, будет создан онлайн-банк данных с учебными материалами, предназначенными для обучения Холокосту учащихся средних и старших классов.

Эксперты считают законопроект «первым шагом к централизации качественной и аутентичной учебной программы для преподавания Холокоста будущим поколениям».


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