Трамп подписал Закон об образовании "Никогда больше"
Президент США Дональд Трамп подписал закон об образовании «Никогда больше», сообщила JNS, расширив финансирование и образовательную миссию Мемориального музея Холокоста в США ( USHMM ).
Законопроект требует, чтобы USHMM создавал учебные материалы с целью повышения осведомленности о Холокосте и его значении среди учителей по всей стране. Для этой цели 2 млн. Долл. США будут ежегодно присуждаться Фонду Программы помощи в образовании Холокоста USHMM ежегодно Казначейством США с 2020 по 2024 год.
Кроме того, будет создан онлайн-банк данных с учебными материалами, предназначенными для обучения Холокосту учащихся средних и старших классов.
Эксперты считают законопроект «первым шагом к централизации качественной и аутентичной учебной программы для преподавания Холокоста будущим поколениям».