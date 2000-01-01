04.06 11:02 MIGnews.com

Перспективы ирано-американских переговоров не подают надежд

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Иран не будет запуган «искусством давления на сделку» президента США Дональда Трампа, который использует экономические санкции, чтобы подтолкнуть Иран к переговорам по новой ядерной сделке, заявил министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф.Он заявил, что перспективы ирано-американских переговоров "не очень вероятны".«Будут последствия», если Соединенные Штаты продолжат свою кампанию экономического давления против народа Ирана, заявил Зариф в воскресенье ABC News.Он назвал новые санкции США «экономическим терроризмом», который «нацелен на простых иранцев», потому что, несмотря на то, что продукты питания и лекарства освобождены от санкций, финансовые операции, связанные с ними, не являются таковыми.«Если цель президента Трампа состоит в том, чтобы оказать давление на нормальных иранцев, на простых иранцев, он, безусловно, достигнет этого», - сказал Зариф.«Но он не достигнет целей своей политики путем давления на иранцев».Как известно, Трамп заявил, что готов участвовать в новых переговорах с Ираном, чтобы договориться о новой ядерной сделке.Зариф, однако, считает, что перспективы потенциальных переговоров "не очень вероятны, потому что разговоры являются продолжением процесса давления".Министр иностранных дел также заявил, что опыт работы Трампа в сфере недвижимости - как описано в его книге 1987 года «Трамп: искусство сделки» - не будет работать с Ираном.«Это может работать на рынке недвижимости. Это не работает в отношениях с Ираном», - сказал он. «Он может работать даже в отношениях с другими странами, на короткий период, а не на длительный срок, но он не работает с Ираном в течение короткого периода или в среднесрочной или долгосрочной перспективе».«Единственное, что работает с Ираном - это уважение», - сказал он.На вопрос, какое сообщение он передаст непосредственно президенту США, Зариф посоветовал не угрожать стране.«Я говорил это раньше, угрозы Ирану никогда не срабатывают», - сказал он во время интервью. «Никогда не угрожайте иранцу. Попробуйте уважение, это может сработать».«Мне нравится заставлять президента Трампа гадать, потому что ему нравится, чтобы все в мире продолжали гадать о том, что происходит в Соединенных Штатах», - сказал Зариф.Но Зариф предупредил, что «будут последствия», если США продолжат добавлять дополнительные экономические санкции.«Если Соединенные Штаты решат причинить так много боли иранскому народу, навязывая экономическую войну, участвуя в экономическом терроризме против Ирана, тогда будут последствия», - сказал он.«Мы не делаем различий между экономической и военной войной», - предупредил он. «США ведут войну против нас, и война является болезненной для наших участников. У нас есть четкое представление о том, что в войне никто не выигрывает. В войне все проигрывают (и) потери некоторых будут больше, чем потеря других".На вопрос о том, имеет ли он в виду последствия, эквивалентные фразе, используемой американскими официальными лицами, что «все варианты на столе», Зариф объяснил, что имеет в виду самооборону.«Все варианты на столе относятся к тому времени, когда применение силы было законным, а это около 100 лет назад», - сказал Зариф. «Мы говорим о том, что мы осуществляем нашу самооборону. Самозащита разрешена. Президент Трамп объявил, что он вовлечен в войну и экономическую войну против Ирана, и мы обязаны защищать наш народ от этой экономической войны».