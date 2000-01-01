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flickr 04.06 10:21   MIGnews.com

Эммануэль Макрон: рождение "анти-Трампа"?

Парижский корреспондент Би-би-си, Хью Скофилд обращает внимание на то, что число поклонников французского лидера растет: во Франции, в США, по всему миру.

Он отмечает выступление Макрона по телевидению, причем по-английски, бесцеремонно нарушив традицию, которой до него придерживались все французские президенты,во время которого француз дерзко обыграл предвыборный слоган самого Трампа "Сделаем нашу планету снова великой".


Раньше было принято считать, что Франция - это страна старая, поглощенная своими внутренними проблемами и неспособная к обновлению, а Америка - молодая, энергичная и не боящаяся лидерства.


Однако теперь, по мнению автора, люди восхищаются тем, как твердо Макрон ответил на рукопожатие Трампа в Брюсселе. Они почувствовали, что наконец появился лидер, обладающий мужеством и убежденностью, необходимыми для того, чтобы бросить вызов порядку Трампа.

Америка при Трампе дала крен в сторону национализма, и появилось пространство для деятеля, готового выступать под противоположным флагом.
Случайно или нет, Макрон пришел к власти в момент, когда после популистской волны последних нескольких лет началась обратная реакция, и он готов пожинать ее плоды.
Франция, с ее постоянными разглагольствованиями об идеях и морали, обладает невероятной способностью раздражать. Возможно, довольно скоро Макрон растеряет свой шарм, и мир захочет, чтобы и его кто-то поставил на место.
Но сейчас, пока Трамп в Белом доме, французские нравоучения такого отторжения не вызывают. Обаятельный президент, умеющий изъясняться мемами, этому, несомненно, способствует.
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