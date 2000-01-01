04.05 13:53 MIGnews.com

Европа не должна опасаться сближения Турции с РФ

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Сближение Турции с Россией вызывает беспокойство у многих европейцев. Об этом заявил депутат Европарламента и бывший глава комитета по иностранным делам Эльмар Брок в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.Однако он отметил, что европейцам не следует предаваться панике только из-за того, что два президента решили “побрататься на публику”: если Анкара пойдёт на сближение с Россией, Эрдоган станет зависим от Москвы, а это ему не понравится.Брок призвал не волноваться всех, кто опасается возникновения нового антиевропейского блока власти между сильными лидерами России и Турции.“Мы все должны сохранять спокойствие”, — подчеркнул Брок.По его словам, Турция зависит от Европы в экономической сфере: две трети всех прямых инвестиций Турция получает из Евросоюза.“Россия не может заменить Европу в экономическом отношении”, — считает депутат Европарламента.Кроме того, у Европы есть в запасе ещё один важный инструмент давления на Анкару. В частности, речь идёт о таможенном союзе, который хочет расширить Эрдоган, поясняет Neue Osnabrücker Zeitung. Однако если Турция попытается шантажировать Европу, идя на сближение с Россией, из этого ничего не получится.